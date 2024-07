È come Lichtsteiner, ma con la tecnica brasiliana | Giuntoli ha convinto il presidente: investimento DA PAURA sul nuovo terzino

Il terzino destro svizzero è stato importante nelle gestioni Conte e Allegri, ora potrebbe arrivare un nuovo interprete in quel ruolo.

Nell’estate 2011, dopo due settimi posti consecutivi, la Juventus si affidò ad Antonio Conte per cambiare le sorti di un cammino e di una squadra che sembrava sempre più lontana dai fasti di un tempo. In quella sessione estiva di mercato arrivò gente importante come Pirlo e Vidal, ma anche un gregario che poi diventò via, via sempre più importante.

Parliamo dello svizzero Stephan Lichtsteiner che, dopo tre stagioni ottime nelle fila della Lazio, fu acquistato per dieci milioni di euro dal club bianconero. Si aprì così una storia che nessuno avrebbe mai potuto pensare potesse diventare così lunga e importante.

Lo svizzero diventò un punto fermo nella Juventus di Antonio Conte e poi si confermò anche nei primi anni della gestione affidata a Massimiliano Allegri. Fino al 2016 fu un titolare intoccabile, mentre nella stagione 2016/2017 e in quella 2017/2018, diventò un’alternativa comunque importante ed affidabile.

In totale sette stagioni di Juventus in cui arrivarono altrettanti Scudetti, due finali di Champions League, diverse coppe Italia e Supercoppe Italiane e, soprattutto, 258 partite e 15 reti, tra tutte le competizioni. Una storia davvero unica inimitabile che fa di Lichtsteiner uno degli juventini storici dell’epoca d’oro che ha portato in totale nove scudetti consecutivi.

Juve, a destra c’è solo Danilo

La fascia destra della Juventus, al momento, dopo l’addio di Juan Cuadrado, le magre apparizioni di altri elementi ed il quasi certo spostamento di Cambiaso sulla sinistra, non ha un vero e proprio proprietario. Allo stato attuale delle cose, infatti, il titolare dovrebbe essere Capitan Danilo che però negli ultimi anni è stato quasi sempre impiegato come centrale di destra nella difesa a tre.

Con l’arrivo di Thiago Motta ed il ritorno alla difesa a quattro, invece, il brasiliano dovrebbe tornare sulla sua fascia di competenza anche se il mercato potrebbe portare un nuovo interprete, magari molto più offensivo di Danilo. Questa almeno è anche la richiesta del tecnico italo-brasiliano che vuole un esterno destro di spinta.

Mercato, Juve e Borussia su Yan Couto

Uno dei nomi caldi sembra essere quello di Yan Couto che, dopo l’esperienza in prestito al Girona, è tornato al Manchester City che ne detiene il cartellino. Il brasiliano, però, non fa parte dei piani tecnico-tattici di Guardiola e dovrebbe partire in questa sessione di mercato. I citizens chiedono ben 30 milioni di euro, cifra a cui al momento non si è avvicinato nessuno.

La squadra più interessata a Couto sembra essere il Borussia Dortmund che però, almeno fino al momento, non si è spinta oltre i 20 milioni di euro per il brasiliano. Balla una differenza, quindi, di ben dieci milioni che difficilmente sarà colmabile. In tutto questo alla finestra resta la Juventus che ha un forte interesse verso il terzino ex Girona, ma deve capire come si evolverà il mercato da qui a fine agosto.