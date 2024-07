Dobbiamo vendicarci di Immobile | Lotito piazza il colpo LOW COST: a pochi milioni il crack della Serie B

Il Presidente biancoceleste vuole arrivare ad un calciatore di talento che potrebbe far dimenticare la partenza dell’ormai ex Capitano.

La Lazio cambia decisamente pelle. Dopo la cessione che lo scorso anno ha portato Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, quest’estate si è completata l’opera di rifondazione assoluta dello spogliatoio, con la partenza di quelli che negli ultimi anni sono stati i punti fermi del club biancoceleste.

Dopo il serbo, quindi, sono arrivati gli addii di Felipe Anderson, partito a zero e tornato in Brasile, Luis Alberto, ceduto in Qatar dopo un lungo tira e molla, ma soprattutto Ciro Immobile, ormai ex Capitano della Lazio che si è accasato al Besiktas in Turchia.

Il club turco ha pagato un indennizzo di tre milioni di euro alla Lazio per assicurarsi l’ex bomber della Nazionale azzurra. Quest’ultimo, inoltre, percepirà ben sei milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante e pesante che il presidente Claudio Lotito non poteva più assicurare all’ormai ex bandiera e capitano.

L’avventura alla Lazio di Immobile, quindi, termina dopo otto lunghissime stagioni, tre classifiche dei capocannonieri vinte, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane portate a casa. Sono state inoltre diverse i record infranti da Ciro con la maglia laziale, tra cui quella delle reti segnate all time.

Mercato, Noslin prende il posto di Immobile

La Lazio si è consolata affidando le chiavi del suo attacco a Tijjani Noslin che si alternerà con El Taty Castellanos come centravanti di riferimento. Non solo. Nella zona avanzata del campo sono arrivati anche l’esterno Tchaouna, dalla Salernitana, ed il trequartista Castrovilli, a parametro zero dopo la sua esperienza a Firenze.

La dirigenza biancoceleste, però, è alla ricerca di un altro attaccante esterno che possa dare a Marco Baroni diverse opzioni sulle fasce. Dopo aver inseguito a lungo Mason Greenwood, che alla fine si è accasato al Marsiglia, le attenzioni si sono spostate tutte su Armand Laurienté del Sassuolo.

Mercato Lazio, Laurienté l’obiettivo numero uno

L’esterno d’attacco francese è retrocesso in Serie B durante l’ultima stagione con il club neroverde, ma ovviamente la sua intenzione è quella di restare nella massima serie. Il suo entourage ha già trovato l’accordo con la Lazio sulla base di un contratto da 1.5 milioni di euro netti a stagione. Manca ancora quello tra le due società. Lotito offre dieci milioni, mentre il Sassuolo ne chiede almeno quindici. Per adesso la Lazio non prevede rilanci e si fa forza con l’accordo già trovato con il calciatore.

Il club emiliano, dal canto suo, nonostante la retrocessione in Serie B, gode di una situazione economica invidiabile e non ha bisogno di cedere a tutti i costi. Per questa ragione l’affare, almeno per il momento, resta in stallo, ma potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Le alternative a Laurienté comunque non mancano e portano ai nomi dell’ex Joaquin Correa dell’Inter e al giovane francese classe 2003 del Lione Cherki.