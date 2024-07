Depay, rifiutata l’Inter: potevano garantirgli solo 1 milione a stagione | Si accasa in Serie A dai rivali

L’attaccante olandese potrebbe arrivare in Italia anche se non vestirà il nerazzurro a causa di un accordo non trovato sull’ingaggio.

Un talento immenso che però non ha potuto, o meglio voluto spesso, diventare quello che avrebbe potuto. Se si considera la classe pura, infatti, Memphis Depay probabilmente è stato inferiori a pochi negli ultimi dieci anni. Testa e tenuta fisica, però, non sono andati di pari passo con la sua classe.

Nonostante questo, però, l’attaccante olandese ha vestito maglie importanti nella sua carriera, facendo vedere le cose migliori con quella del Lione, ma dando ottime dimostrazioni, anche se solo ad intermittenza, anche con Manchester United, Barcellona e Atletico Madrid.

Ora, dopo la sua esperienza nei Colchoneros, Depay è svincolato e rappresenta un’occasione unica per chi vuole investire su un ragazzo che ha ancora soltanto 30 anni, ma resta una grande incognita sotto il punto di vista della voglia e della tenuta fisica. I lampi di classe, però, anche se in maniera molto discontinua, sono ancora assicurati ed in un campionato come quello italiano possono fare la differenza.

Non è un caso, infatti, che su di lui ci sia il forte interesse dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, cederà sicuramente Valentin Carboni, in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, e Joaquin Correa che non fa parte più dei piani tecnici societari. Resta da capire il futuro di Marko Arnautovic che vuole restare, ma che la società sta spingendo altrove.

Inter, si allontana la pista Depay

Se dovesse partire anche Arnautovic le idee portano a Gudmundsson del Genoa, ma anche proprio a Memphis Depay. Il genoano costa circa 30 milioni di euro e questa rappresenta l’ostacolo maggiore per il suo acquisto. Per l’olandese, invece, spaventa il suo alto ingaggio, pari a cinque milioni di euro netti a stagione.

L’Inter, infatti, non è disposta a pagare un ingaggio così pesante per quella che sarebbe a tutti gli effetti un’alternativa, così come Oaktree preferirebbe investire su un profilo più giovane, in linea con quella che dovrebbe essere una rivoluzione in termini di filosofia societaria.

Mercato, Depay nel mirino del Milan

Depay, però, potrebbe approdare lo stesso nella nostra Serie A e sbarcare comunque a Milano. A pensare al talento olandese, infatti, è anche il Milan che, dopo Morata, vorrebbe fare un’altra punta. Le piste Fullkrug e Abraham, per un motivo o per l’altro, sembrano complicarsi e quindi Furlani, Ibra e Moncada si stanno orientando altrove.

Depay sarebbe un jolly d’attacco perfetto per Paulo Fonseca, ma anche qui a spaventare la società sono la cifra richiesta dal calciatore come ingaggio e la sua tenuta fisica. Il Milan potrebbe però andare oltre e regalare al suo allenatore un rinforzo di qualità, esperienza e classe che si alternerebbe con Alvaro Morata.