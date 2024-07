Allegri si sarebbe tagliato una gamba per averlo | Ora la società si è STUFATA: rescissione del contratto ufficiale

Era un desiderio di mercato di Allegri quando allenava la Juventus, adesso il giocatore rescinde il contratto e si svincola

Max Allegri ha lasciato la Juventus dopo un triennio complicato. Un ridimensionamento ha colpito il club dopo che aveva dominato in Italia lo scorso decennio, anche grazie alla guida del tecnico livornese che aveva deciso di tornare ad allenare la Vecchia Signora. Il mister ha avuto due grandi meriti e un’enorme lacuna che è costata poi l’esonero.

In un periodo di grande difficoltà per le vicende extrasportive che aveva coinvolto i vertici societari, Allegri è riuscito a tenere compatto lo spogliatoio, senza ripercussioni sul rendimento della squadra.

Inoltre, proprio in quel momento ha lanciato in prima squadra diversi talenti cresciuti nel settore giovanile che hanno spesso scalfito i giocatori già presenti in rosa, partendo in campo dal primo minuto.

Allo stesso tempo la principale critica rivolta all’allenatore toscano riguarda il gioco espresso dalla squadra, con un’impostazione difensiva e una certa difficoltà nella circolazione del pallone in mezzo al campo.

Allegri lo voleva come rinforzo per la difesa ma l’Atletico disse NO, adesso si svincola

La difesa invece è sempre stato il reparto più solido. Allegri ha però il rimpianto di non aver potuto allenare Stefan Savic. Il centrale è stato per nove anni un baluardo della retroguardia dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, tanto che la dirigenza spagnola aveva respinto ogni offerta pervenuta per lui.

Nelle ultime ore è però arrivato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, l’annuncio relativo alla risoluzione del contratto con i Colchoneros, con Savic che adesso è libero di accasarsi dove vuole, con il Fenerbache di Mourinho che si sarebbe già mosso.

Per Savic anni indimenticabili nella capitale spagnola

Stefan Savic ha avuto un passato in Italia tra le file della Fiorentina e adesso sceglierà la destinazione che ritiene più opportuna per concludere una carriera di grande livello. Ai vertici in Liga e in Europa, con l’Atletico si è tolto soddisfazioni individuali e di squadra e i tifosi lo hanno sempre sostenuto.

Un Atletico che cambia faccia dato che ha salutato altri due senatori come Mario Hermoso e Alvaro Morata. Il primo è vicino al Napoli mentre il centravanti ha firmato per il nuovo Milan di Paulo Fonseca, andando a sostituire Olivier Giroud.