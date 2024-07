Per Pioli era l’unico insostituibile del Milan | Oggi annuncia il ritiro dal calcio: arrivata l’UFFICIALITA’

Al Milan era uno dei giocatori più apprezzati da Pioli, adesso pensa a lasciare il calcio giocato, ha già deciso la data

Il quinquennio di Stefano Pioli al timone del Milan ha visto la crescita del club rossonero e il suo ritorno ai vertici. L’apice è stato raggiunto con la vittoria dello Scudetto nell’annata 2021-22 ma anche in Europa il Diavolo si è fatto notare, con una semifinale di Champions League. Nel decennio precedente il Milan era finito ai margini del calcio italiano e non riusciva ad ingranare.

Il mister emiliano ha deciso di puntare su una rosa giovane e di prospettiva, con innesti spesso azzeccati da parte della coppia formata da Paolo Maldini e da Massara e con un bomber e un leader dello spogliatoio come Zlatan Ibrahimovic a infondere nei compagni la mentalità vincente.

Pochi fuoriclasse, tanti i giocatori che hanno dato il massimo e hanno mostrato un grande attaccamento alla maglia, valorizzati anche dal punto di vista tattico.

Uno di questi è stato Junior Messias, un vero e proprio jolly per Pioli che lo ha spesso utilizzato dal primo minuto e in varie zone del campo, apprezzandone la corsa e lo spirito di sacrificio.

Messias torna in campo dopo l’infortunio, darò tutto per il Genoa

Dopo una stagione travagliata, caratterizzata da tanti problemi fisici, Junior Messias non vede l’ora di scendere di nuovo in campo e dare una mano al suo attuale club, il Genoa. Il giocatore, intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato della prossima stagione: “Noi dobbiamo partire con la mentalità di chi si deve prima di tutto salvare. Dopo possiamo iniziare a pensare a qualcosa di più. Senza la mentalità giusta faticheremo molto“.

Continua con quanto segue: “Il gruppo è forte e abbiamo anche il vantaggio di essere praticamente gli stessi dell’anno scorso. Abbiamo lo stesso allenatore, Gilardino, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Non è un vantaggio da poco“.

Messias pensa al ritiro dal calcio, spera avvenga tra cinque anni

Parla anche del possibile ritiro dal calcio e fissa un’ipotetica data: “Sono uno che ama le sfide e so già che quando smetterò andrò a caccia di una nuova sfida. Ma per ora non penso al momento in cui smetterò, vorrei giocare almeno altri cinque anni, se il fisico me lo permetterà“.

Non vuole però pensare a quel giorno: “Ho visto Ibra quando ha deciso di lasciare calcio giocato quanto ha sofferto, quanto è stato difficile per lui. E so che anche per me sarà dura“.