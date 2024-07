Giocò una finale di Champions con Dybala e Higuain | Addio alla Serie A, offerta la fascia da capitano in Premier

Faceva parte della fortissima rosa con cui Massimiliano Allegri sfiorò il Triplete nel 2017, ora avrà un ruolo cruciale in Inghilterra.

Un passato glorioso e vincente, un presente non all’altezza dei fasti di sempre ed un futuro tutto da scrivere, ma in cui sono stati aperti dei nuovi capitoli che sembrano molto interessanti. Per descrivere la situazione attuale della Juventus si possono tranquillamente usare queste metafore.

A scrivere le pagine più importanti del nuovo ciclo juventino, o almeno di quello che tutti i tifosi bianconeri si augurano, è sicuramente Cristiano Giuntoli. Diventato da un anno Football Director della Juve, l’ex dirigente di Napoli e Carpi è il plenipotenziario del mercato e delle questioni tecniche ed amministrative del club più vincente d’Italia.

Giuntoli sta facendo grandi cose sul mercato e, tra cessioni importanti, ma comunque molto remunerative e acquisti di un certo livello, sta per consegnare a Thiago Motta una squadra competitiva che dovrebbe puntare a giocarsi lo Scudetto con l’Inter. La vittoria della Serie A, in casa Juve, manca dall’agosto 2020 e quel Tricolore fu il nono consecutivo.

Proprio per questo motivo fa ancor più strano vedere il club bianconero non vincere qualcosa di importante da così tanti anni, ma nemmeno lottare per farlo. Quella era la Juventus di Maurizio Sarri, poi esonerato a fine stagione, ma soprattutto una squadra stellare che in attacco poteva contare su tre calciatori super come Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

La Juve che sfiorò il Triplete nel 2017

La Juventus più forte, però, in quegli anni, si era vista sicuramente con Massimiliano Allegri, alla sua prima e più felice versione da allenatore bianconero. Il tecnico livornese vinse (dal 2015 al 2019) cinque Scudetti e tanti diversi altri trofei, tra Coppe Italia e Supercoppe Italiane. Con la Vecchia Signora, però, ha anche disputato (e perso) due finali di Champions League.

La sua Juventus più forte, molto probabilmente, fu quella della stagione 2016/2017 che vinse Serie A, Coppa Italia e arrivò in finale di Champions League, sfiorando il Triplete. La competizione continentale più importante per club, però, sfumò a causa della sconfitta per 1-4 nella finale di Cardiff contro il fortissimo Real Madrid di Zinedine Zidane.

Ex Juve, Lemina nominato Capitano del Wolverhampton

In quella Juventus c’era gente fortissima come Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pjanic, Khedira, Dani Alves, Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Higuain, ma anche gregari fondamentali e sempre preziosi, quando chiamati in causa, come Mario Lemina. Il gabonese, che compirà 31 anni a settembre, ha militato nel club torinese dal 2015 al 2017, prima di passare al Southampton.

Dopo le esperienze anche al Galatasaray, al Fulham ed al Nizza, Lemina è passato al Wolverhampton nel 2023. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato del club inglese che, attraverso una nota ufficiale, lo nomina Capitano della squadra per la stagione 2024/2025 dopo la partenza di Kilman.