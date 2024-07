Non posso rimanere? Allora mi arruolo col nemico | La VENDETTA di Arnautovic: in Serie A con l’altra maglia

La punta austriaca non dovrebbe restare in nerazzurro nonostante la sua volontà. Si apre quindi una prospettiva clamorosa.

Una delle poche squadre della nostra Serie A che sembra aver praticamente già (quasi) tutta la rosa sistemata e costruita in vista della prossima stagione è l’Inter di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia partono già con i gradi da favoriti per il grande campionato fatto la scorsa stagione e lo Scudetto conquistato, ma a questo va aggiunto anche il fatto di essersi mossi ampiamente in anticipo sul mercato.

Erano già stati acquistati da tempo, infatti, anche se a parametro zero, il centrocampista polacco, Piotr Zielinski, che andrà a sostituire nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, Davy Klaassen, e l’attaccante iraniano, Mehdi Taremi che sostituirà, almeno numericamente, Alexis Sanchez.

Due cambi che rendono l’idea di quanto l’Inter si sia ancora di più rafforzata con questi acquisti e possa essere considerata praticamente senza punti deboli e/o mancanze. In più è arrivato anche il portiere Josep Martinez, pagato circa 15.5 milioni di euro dal Genoa, ed arrivato per sostituire Emil Audero e cominciare la stagione da riserva di Yann Sommer, per poi magari prendersi pian piano la titolarità.

L’ultimo tassello che è rimasto da colmare, per avere praticamente due squadre forti e ventidue calciatori affidabili, è quello del braccetto di sinistra di difesa che fungerà da vice Bastoni. Dopo che il tanto cercato Cabal è passato alla Juventus, gli obiettivi restano Ricardo Rodriguez, Mario Hermoso e un giovane ancora da individuare in giro per il Mondo.

Inter, gli scenari per l’attacco

Non è tutto però. Qualcosa, infatti, potrebbe ancora succedere in attacco. Il sogno, o per meglio dire l’obiettivo reale, in casa nerazzurra è quello di portare a Milano anche Albert Gudmundsson, trequartista/seconda punta che tanto bene ha fatto con il Genoa nell’ultima stagione. Per arrivare all’islandese, però, l’Inter dovrà cedere Correa e Valentin Carboni, in modo tale da racimolare quei 30 milioni da girare poi al Genoa.

Se l’Inter dovesse arrivare a Gudmundsson, o comunque decidere di acquistare un altro attaccante, in quel caso si ridurrebbe lo spazio anche per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, che è tornato a disposizione di Simone Inzaghi dopo il discreto Europeo disputato con la sua Nazionale in Germania, vorrebbe restare a Milano.

Mercato, ipotesi clamorosa per Arnautovic

La sua idea è quella di giocarsi le sue carte nonostante la folta concorrenza e rendersi utile quando sarà chiamato in casa da Inzaghi. La scorsa stagione, però, piena di problemi muscolari ed in cui è stato uno dei pochi non positivi nella straordinaria stagione interista, pone dei seri dubbi, con la società nerazzurra che non è convinta di mantenerlo in rosa.

A questo punto, quindi, potrebbe aprirsi un’ipotesi clamorosa. La Roma, che è ancora alla ricerca di una prima punta, potrebbe metterlo sotto contratto ed affidargli le chiavi dell’attacco. In quel caso Arnautovic farebbe il percorso inverso rispetto ad Edin Dzeko che, più o meno alla stessa età dell’austriaco, passò dal club capitolino all’Inter.