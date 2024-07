Lui non può giocare, mi serve più cazzimma | De Laurentiis asseconda Conte: VENDUTO in 17 minuti

I napoletani vogliono Lukaku? Neres? Gudmundsson? Prima c’è da fare spazio: ceduto definitivamente l’uomo di troppo, occupava un posto

Mercato in fermento per quanto riguarda l’attacco del Napoli. Mentre il suo futuro rimane incerto, Victor Osimhen continua ad allenarsi con i suoi compagni nel ritiro di Castel di Sangro.

Il centravanti nigeriano attende sviluppi sul suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain, con cui ha già raggiunto un accordo contrattuale da tempo. Le trattative tra i club sono ora in corso per definire il prezzo del cartellino.

Il Napoli, inizialmente, aveva fissato la richiesta a 130 milioni di euro, ma secondo fonti attendibili la dirigenza partenopea sarebbe disposta a rivedere le proprie pretese fino a 100 milioni.

Il PSG non ha ancora presentato un’offerta concreta ma si attendono nuovi e importanti sviluppi nel corso dei prossimi giorni. Il calciomercato ha ancora davanti una lunga e bollente estate.

Capitolo Lukaku: si può fare?

Sistemata la difesa ora i vertici partenopei si concentrano sul reparto avanzato. La possibile cessione di Osimhen potrebbe concludersi a breve, quindi il Napoli sta già valutando diverse alternative.

Tra i nomi che interessano ci sono Romelu Lukaku, David Neres, Domenico Berardi e Albert Gudmundsson. La trattativa per Lukaku è in attesa della cessione di Osimhen, mentre per gli altri bisognerà vedere come si evolve il mercato.

Vigliotti alla Cavese

La Cavese 1919 ha ufficializzato un’importante operazione di mercato. Con un comunicato apparso sui suoi canali ufficiali, il club ha annunciato di aver trovato un accordo con il Napoli per il trasferimento in prestito dell’attaccante Gianluca Vigliotti, classe 2005.

Vigliotti, originario di Napoli e nato il 24 febbraio 2005, è stato una delle promesse più promettenti del vivaio partenopeo. Dopo aver brillato nei vari livelli giovanili, il giovane talento ha dimostrato il suo valore sia nella Youth League che nella Primavera 2, dove nella scorsa stagione ha collezionato 28 presenze e messo a segno 12 reti.