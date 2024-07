Fullkrug? Troppo vecchio, poi non lo posso rivendere | Cardinale fa arrabbiare i tifosi: Milan vira su un altro giovane

Fullkrug è bocciato dalla dirigenza rossonera nonostante l’approvazione dei tifosi, si punta su una punta giovane per una futura plusvalenza

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata il reparto offensivo del Milan non è ancora completo. La volontà della società rossonera è quella di acquistare un altro centravanti, con caratteristiche tecniche e fisiche diverse dalla punta spagnola. Il profilo è quello di un giocatore d’area di rigore, bravo nei colpi di testa e nel gioco sporco, che possa garantire la doppia cifra e maggiori soluzioni tecniche a Paulo Fonseca, già al lavoro in questa prima fase di ritiro.

Al di là del presupposto di una stagione con un calendario ricco di partite da disputare, avere un bomber letale sotto porta e in grado di decidere anche con un tocco sporco un match equilibrato è un’opzione molto gradita al mister portoghese.

Il nome più gettonato negli ultimi giorni è quello di Niklas Fullkrug anche se il Borussia Dortmund non vorrebbe lasciarlo partire. Questo nonostante l’arrivo di Guirassy che dovrebbe prendere il suo posto come titolare.

Il 31enne tedesco è reduce da un’annata molto positiva, con reti pesanti siglate per i gialloneri, finalisti dell’ultima Champions League. Un rendimento che non ha lasciato indifferenti e che spinge il club che ne detiene il cartellino a non volerlo regalare al Milan.

Broja torna di moda per il Milan, il centravanti vuole rilanciarsi

Milan che torna quindi a dialogare con il Chelsea per capire la fattibilità per chiudere per Armando Broja, in cerca di rilancio dopo una stagione condita da infortuni e poche presenze con la maglia del Fulham.

I rossoneri vorrebbero però prelevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza l’inserimento di un obbligo scattate un tot di partite. Nel caso di esplosione, il riscatto sarebbe esercitato con la prospettiva di una plusvalenza futura, ipotesi non percorribile con Fullkrug data l’età avanzata.

Abraham è una pista non ancora tramontata ma la Roma chiede troppi milioni

Resta nel mirino del Diavolo anche Tammy Abraham, nonostante la difficoltà della Roma a trovare sul mercato una punta centrale che soddisfi Daniele De Rossi e la tifoseria.

Le pretese economiche, inoltre, sono ritenute eccessive da Gerry Cardinale. Un affare che potrebbe andare in porto solo nella fase finale di questa sessione di mercato, a campionato già iniziato.