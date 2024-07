Conte irrompe in hotel con la mannaia: “tu te ne devi andare con effetto immediato” | Addio Napoli per il talento

Il Napoli saluta un talento che non è mai esploso in Campania, per Antonio Conte non aveva le caratteristiche per essere confermato

Antonio Conte continua la preparazione con la sua nuova squadra che ha già capito che con lui non si scherza. Allenamenti molto duri per arrivare fisicamente pronti al debutto in campionato, in un’annata che sarà dedicata solo al fronte italiano data l’esclusione del Napoli dalle competizioni europee. Questo spingerà la compagine azzurra a candidarsi tra le pretendenti al titolo nazionale.

La mentalità vincente dovrà essere trasmessa, oltre a un credo calcistico fatto di attaccamento alla maglia, sudore, schemi predefiniti e compattezza di gruppo, ingredienti che hanno permesso al mister di trionfare sia alla guida della Juventus che dell’Inter.

Per agevolare il compito, il patron Aurelio De Laurentiis ha già messo mano al portafoglio con investimenti cospicui nel reparto arretrato, bisognoso di un restyling date le eccessive reti subite nei mesi precedenti.

Importanti anche le conferme del capitano Giovanni Di Lorenzo e del talento georgiano Kvara, fortemente voluti da Conte per questo nuovo ciclo del club campano. Entrambi avevano chiesto la cessione ma sono stati convinti a restare.

Con il Napoli non c’è mai stata sintonia, adesso prova a rilanciarsi in Premier League

Doveva essere il colpo di mercato in grado di potenziare una rosa già da Scudetto e invece per Jesper Lindstrom la stagione 2023/24 con la maglia del Napoli è stata il punto più basso della sua giovane carriera. Arrivato per 25 milioni, non ha mai convinto e adesso sta per lasciare l’Italia per trasferirsi all’Everton in Premier League.

Il Napoli si toglie quindi il fardello di un giocatore che non si è mai integrato con lo spogliatoio e che era una sorta di oggetto misterioso in campo, con la speranza di non toppare la prossima scommessa sul mercato.

Un Napoli che attende di capire il futuro di Osimhen per chiudere il proprio mercato in entrata

In entrata il Napoli dovrà ingaggiare un nuovo centravanti se dovesse partire per almeno 100 milioni il bomber nigeriano Victor Osimhen, oltre a una forza fresca in mezzo al campo.

Il principale indiziato ad essere la prossima punta centrale dei partenopei è Romelu Lukaku che potrebbe essere di nuovo allenato da Conte e tornare in Serie A, stavolta a titolo definitivo dopo i prestiti all’Inter e alla Roma.