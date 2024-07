Tonali, coltellata alla schiena del Milan: chiamato d’urgenza il compagno di sempre | Addio all’idolo dei tifosi

L’ex compagno del centrocampista italiano ha una richiesta di mercato importante che potrebbe concretizzarsi a breve.

La stagione appena trascorsa è stata sicuramente la più complicata e difficile della sua carriera. Prima il suo difficile addio al Milan, con il Newcastle che ha pagato circa 70 milioni di euro ai rossoneri per assicurarselo ed il club meneghino che non ci ha pensato due volte a perfezionare l’operazione.

Poi, dopo un inizio discreto con la maglia bianconera, Sandro Tonali si è trovato di fronte proprio il Milan a San Siro a metà settembre, in un match di Champions League che dimostrò quanto i tifosi rossoneri lo amassero ancora. Quello che sembrava un grande inizio di un’avventura fantastica, però, presto si è trasformato in un incubo.

Sandro Tonali, infatti, ad ottobre è rimasto coinvolto nello scandalo calcio-scommesse e ha poi confessato quanto e come ci fosse dentro. Questo ha significato una lunga squalifica per lui che è stato costretto a saltare tutto il resto della stagione, ma anche e soprattutto l’Europeo di Germania con la Nazionale azzurra.

All’inizio della prossima stagione, intanto, l’ex centrocampista di Milan e Brescia dovrebbe rientrare in campo per aiutare la sua squadra che, nel frattempo, ha fallito la qualificazione in Europa dopo la partecipazione ai gironi della scorsa Champions League. I Magpies per rilanciarsi stanno pensando ad una grande campagna acquisti.

Milan, Thiaw ad un passo dall’addio

In tal senso, inoltre, il Newcastle sembra guardare ancora una volta in casa Milan e ad un ex compagno, anche se solo per una stagione, di Sandro Tonali. Si tratta del difensore tedesco, Malick Thiaw per il quale il club inglese avrebbe già fatto pervenire ai rossoneri una prima proposta.

Quest’ultima, però, non ha convinto il club rossonero che chiede più soldi per cedere il centrale di difesa classe 2001. Thiaw era stato acquistato dal Milan per circa 9 milioni di euro nell’estate 2022 ed era arrivato dallo Schalke 04. Dopo una discreta prima stagione, però, nell’ultima non ha convinto affatto.

Mercato Milan, il Newcastle insiste per Thiaw

Anche per questo motivo, quindi, Thiaw è il centrale, tra quelli attualmente a disposizione di Paulo Fonseca (Tomori, Gabbia e Kalulu), che ha più probabilità di partire. Il Newcastle rimase impressionato dal tedesco dopo la doppia prestazione perfetta contro il Tottenham negli ottavi di finale della Champions League di due stagioni fa. Partite in cui il classe 2001 annullò totalmente Harry Kane dal campo.

L’addio di Thiaw al Milan sarebbe propedeutico per l’arrivo di un nuovo difensore, con Pavlovic del Salisburgo che resta l’obiettivo numero uno per la retroguardia rossonera. Le due operazioni non sono strettamente collegate, ma potrebbero arrivare a stretto giro di posta.