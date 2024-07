Stavolta non potete fare i vostri porci comodi | Commisso striglia l’Inter: il gioiello va alla Fiorentina

Il Presidente viola fa la voce grossa e soffia un obiettivo di mercato ai nerazzurri nonostante il forte interesse di Marotta.

Una delle squadre più attive sul fronte mercato in entrata, per quel che riguarda la nostra Serie A, è sicuramente la Fiorentina di Rocco Commisso che sta cercando di costruire una squadra che possa somigliare quanto più possibile al suo nuovo allenatore, Raffaele Palladino, appena arrivato dal Monza.

L’ex calciatore di Genoa e Juventus, tra le altre, ha preso il posto sulla panchina viola del partente Vincenzo Italiano che, dopo aver perso la finale di Conference League a fine maggio contro l’Olympiakos, ha comunicato una decisione che comunque aveva preso già in precedenza.

Ora, quindi, c’è da costruire una squadra che possa adattarsi al modulo che prevede una difesa a tre, svolta decisamente sostanziale dopo i tre anni in cui, con Vincenzo Italiano, la squadra viola ha sempre giocato con la retroguardia schierata a quattro. Molte delle scelte della società toscana, non a caso, si stanno concentrando proprio su quella zona del campo.

Dopo tanti anni a Firenze, intanto, ha salutato Nikola Milenkovic che della Fiorentina era diventato bandiera, oltre che spirito guida. Un addio che sarà difficile da digerire, soprattutto per il peso e la leadership che il serbo aveva all’interno dello spogliatoio. Per circa quindici milioni di euro, però, il calciatore è passato al Nottingham Forrest e giocherà in Premier.

Difesa Fiorentina, arrivano Pongracic e Valentini

La società viola non si è voluta far trovare impreparata ed ha subito risposto con l’acquisto di Marin Pongracic dal Lecce. Il difensore croato era già stato ceduto al Rennes, da parte dei salentini, ma l’inserimento deciso della Fiorentina lo ha convinto a cambiare idea e a firmare con il club del Presidente Commisso, anche per la sua ferma volontà di restare in Italia.

Il proprietario della Fiorentina, però, ha voluto fare la voce grossa sul mercato ed è addirittura stato capace di soffiare un chiaro obiettivo dell’Inter, ma non solo, in queste ultime settimane di mercato. I viola, infatti, hanno trovato già l’accordo con Nicolas Valentini, classe 2001 argentino, che ha già firmato fino al 2029.

Mercato Fiorentina, si cerca di anticipare l’arrivo di Valentini

Il difensore milita nel Boca Juniors e si libererà a zero a gennaio. All’inizio l’intenzione della Fiorentina era quella di aspettare fino al prossimo anno per tesserare Valentini, ma ora in società sembrano si siano convinti ad anticipare l’operazione e farlo sbarcare in Italia già in questa sessione di mercato per metterlo subito a disposizione di Mister Palladino.

Per permettere ciò, in realtà, gli xeneizes vorrebbero un esborso di qualche milione di euro. La richiesta si aggira attorno ai tre milioni e mezzo di euro ed ora i viola sembrano più propensi a venire incontro alle richieste del ds Daniele Pradè. La speranza è di chiudere la questione in questi giorni ed anticipare così l’arrivo dell’argentino già a quest’estate.