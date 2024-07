Lotito lo ha ESTIRPATO dalla rosa della Lazio: la decisione presa nella notte | Addio ad un altro uomo di Sarri

Claudio Lotito annuncia la cessione di un giocatore della Lazio, è stato fatto fuori dalla rosa di Marco Baroni all’improvviso

La Lazio continua a lavorare per rivoluzionare il proprio organico. Dopo molte stagioni con pochi ritocchi e la nascita di uno zoccolo duro che ha dato molte soddisfazioni a tutta la curva biancoceleste, è tempo di facce nuove a Formello, a partire dall’allenatore, Marco Baroni, arrivato all’età di 60 anni alla grande occasione di sedersi su una panchina importante del calcio italiano dopo le due precedenti ottime esperienze alla guida del Lecce e dell’Hellas Verona.

Una Lazio giovane e ambiziosa quella che sta allestendo il direttore sportivo Fabiani, con profili di prospettiva chiamati a sostituire dei senatori che hanno scritto la pagina recente del club capitolino.

Non sarà facile replicare le prestazioni di giocatori di qualità come Felipe Anderson e Luis Alberto o segnare con costanza come bomber Ciro Immobile ma è dovere dei nuovi arrivati impegnarsi per ottenere un buon piazzamento in classifica.

Il settimo posto con cui è stato concluso lo scorso campionato è valso la qualificazione in Europa League ma l’obiettivo è quello di lottare per tornare in Champions, palcoscenico che i tifosi hanno visto spesso in questi 20 anni di presidenza Lotito.

Era ormai un esubero e lascia la Lazio, va in Brasile ma in prestito

Intanto si aggiunge anche Marcos Antonio alla lista dei giocatori che hanno lasciato la Lazio in questa sessione di calciomercato estivo 2024. Il centrocampista firma per il São Paulo FC con la formula del prestito con obbligo di riscatto di fronte al raggiungimento di determinate presenze.

Il mediano ha visto poco il campo nell’ultimo anno e aveva bisogno di trovare un ambiente che puntasse maggiormente sul suo talento e la Lazio ha così deciso di accettare la proposta del club brasiliano.

Movimenti in attacco in casa Lazio, può arrivare il finalista di Coppa America

E non potrebbe finire qua. Tra i partenti anche Cataldi e Hysaj. Nelle ultime ore si vocifera, inoltre, di un interessamento da parte del Granada nei confronti di Castellanos, con gli spagnoli disposti ad accontentare le richieste economiche di Claudio Lotito, pari a 20 milioni.

La Lazio pensa a James Rodriguez al suo posto, con il colombiano, protagonista con la propria Nazionale in Coppa America, che è attualmente svincolato.