I nati nel 1993? Via, lontani da me | Inzaghi fa SALTARE IL BANCO: chiesto un altro OVER 32, addio ai ragazzi

Il tecnico piacentino va contro alla nuova filosofia della società e chiede un altro calciatore di esperienza per completare la rosa.

Negli ultimi anni la bravura e l’astuzia dei dirigenti dell’Inter si è vista soprattutto nell’aver scelto i profili giusti che potessero arricchire la rosa e renderla sempre più competitiva. Questo nonostante i problemi economico-finanziari e le cessioni, anche dolorose, che Marotta e Ausilio sono stati costretti a fare.

La scelta dei nuovi calciatori da consegnare a Simone Inzaghi, però, è quasi sempre ricaduta su profili di esperienza, magari anche un po’ più avanti con l’età, ma che comunque potessero portare leadership, carisma e serietà all’interno dello spogliatoio.

Così si è spesso puntato su calciatori Over 30 che però avessero ancora tanto da dare. Non solo. A volte la scelta è ricaduta su gente con tanta voglia di riscatto che poi Simone Inzaghi è stato bravo a far rifiorire. Ed è così quindi che, negli ultimi anni, sono stati presi i vari Sommer, Darmian, Acerbi, Mkhitaryan, Alexis Sanchez, Arnautovic, Cuadrado, Dzeko ed altri ancora.

La maggior parte di questi ha risposto presente ed ha arricchito con qualità, esperienza e mestiere la rosa nerazzurra. Marotta e Ausilio non hanno cambiato tattica ed hanno così tesserato, chiudendo l’accordo con i diretti interessati già da tempo, il 30enne Zielinski ed il 32enne Taremi, entrambi arrivati a parametro zero.

Oaktree ed il cambio di filosofia

Una filosofia, quindi, che è continuata fino all’inizio di quest’estate. Con il subentro a capo della società di Oaktree al posto di Steven Zhang, però, i diktat sono cambiati ed il fondo californiano ha imposto la scelta di calciatori giovani e di prospettiva, con ingaggi contenuti e ampi margini di crescita e miglioramento. Deve essere visto in quest’ottica l’acquisto, per esempio, del portiere Josep Martinez dal Genoa.

Non solo. Anche per l’ultima pedina che manca per completare la rosa dell’Inter, un difensore mancino che possa alternarsi con Bastoni nel ruolo di braccetto di sinistra della difesa a tre, Oaktree ha posto il veto su Ricardo Rodriguez e Hermoso, entrambi svincolati e acquistabili a zero, ed ha imposto a Marotta di scegliere un prospetto giovane e futuribile.

Mercato, Inzaghi insiste per Rodriguez

Per questa ragione l’Inter era fortissima su Cabal che poi è stato acquistato dalla Juventus, con Giuntoli che ha beffato Marotta anche grazie alla possibilità di pagare subito il calciatore al Verona. Resta quindi scoperta la casella del centrale di sinistra di difesa. Simone Inzaghi, nonostante la volontà di Oaktree, continua ad insistere su Ricardo Rodriguez.

Lo svizzero conosce benissimo il campionato italiano, avendolo giocato con le maglie di Milan e Torino per ben sette stagioni, e quindi sarebbe il classico usato sicuro da poter utilizzare in qualsiasi momento. Ora, però, bisognerà far bilanciare esigenze tecniche, questioni economiche, preferenze di dirigenza e staff tecnico e indicazioni della proprietà.