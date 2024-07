Continuate a dormire, noi prendiamo anche lui | Giuntoli beffa ancora Marotta: da Genova a Torino subito

La Juventus beffa ancora l’Inter. Dopo Cabal, Giuntoli soffia a Marotta un altro giocatore. Da Genova a Torino immediatamente.

Con l’inizio ufficiale della stagione 2024-2025 distante ancora qualche settimana, le squadre di Serie A continuano ad allenarsi nei rispettivi ritiri per farsi trovare pronte in vista della prima giornata di campionato che, com’è noto ormai da tempo, in Italia andrà in scena tra sabato 17 e lunedì 19 agosto.

Una prima giornata, o per meglio dire, una nuova annata, in vista della quale tutte le società del massimo campionato stanno muovendosi in sede di calciomercato per rafforzare i propri organici, ai quali spetterà il compito di raggiungere gli obiettivi stabiliti a tavolino in questi giorni d’estate.

Tra le squadre sicuramente più attive in fatto di trattative concluse ci sono quindi sicuramente la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, e l’Inter del neo presidente eletto, Beppe Marotta. Due club, quello bianconero e quello nerazzurro, i quali hanno fatto registrare rispettivamente quattro e tre nuovi colpi in entrata.

La Vecchia Signora ha infatti ingaggiato Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Juan Cabal, il Biscione, invece, si è fin qui assicurata i diritti alle prestazioni di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez. Operazioni, queste, concluse sapientemente e velocemente dagli uomini di mercato dei due sodalizi, che i tifosi attendono ora con ansia di vedere all’opera in campo nelle prossime settimane.

Juventus e Inter di nuovo a Genova: Giuntoli in vantaggio su Marotta

La chiusura ufficiale della sessione estiva di trattative è ancora lontana, pertanto è tuttora tempo per Juventus e Inter di provare a rinforzare le rispettive rose con elementi di indubbio valore da mettere a disposizione di Thiago Motta e Simone Inzaghi.

Due allenatori, l’italo-brasiliano e il piacentino, i quali, stando a quanto emerso negli ultimi giorni, avrebbero iniziato a nutrire grande interesse per un giocatore di stanza a Genova che, per qualità ed età, farebbe molto comodo sia alla rosa dei bianconeri che a quella dei nerazzurri. Al momento Giuntoli pare essere in vantaggio su Ausilio e Marotta, ma è ancora presto per dirlo.

Juventus in vantaggio sull’Inter per Leoni della Sampdoria

Desiderosa di continuare ad ampliare e rinforzare la rosa sulla quale Thiago Motta punterà nell’imminiente stagione 2024-2025, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, va a Genova per trattare con la Sampdoria l’acquisto del giovane difensore centrale, Giovanni Leoni.

Seguito anche dall’Inter di Beppe Marotta, che però, come detto, pare essere in svantaggio sui bianconeri, il classe 2006, che fa del gioco aereo una delle sue qualità migliori visti anche i 193 centimetri di altezza, piace molto alla Vecchia Signora la quale, dopo aver soffiato Cabal proprio ai nerazzurri, è pronta a chiudere con la Samp un’operazione che non dovrebbe andare oltre i sette milioni di euro.