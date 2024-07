Allegri avrebbe firmato col sangue per prenderlo | Ora va da Inzaghi: lui sa come si fa per convincerlo

L’Inter ha quasi chiuso la propria campagna acquisti, fatto dettato da due motivi. Da una parte la scelta da parte della dirigenza di non sacrificare nessun top player, al contrario di quanto era successo le scorse stagioni, dall’altra la capacità di Marotta di giocare d’anticipo e di piazzare due colpi importanti ancora prima del termine del campionato vinto con merito dai nerazzurri.

Il neo presidente dei campioni d’Italia in carica ha colto l’occasione che si è presentata e si è assicurato le prestazioni di Piotr Zielinski e di Taremi, innesti che saranno molto utili al turnover di Inzaghi.

Dopo Ferragosto prenderà il via una stagione che potrebbe portare i nerazzurri a scendere 70 volte in campo e avere seconde linee alla pari dei titolari è una necessità per essere competitivi su tutti i fronti.

Fare il bis in Italia è l’obiettivo primario ma l’Inter ha l’ambizione giusta per non porsi limiti anche in Europa vista la bontà della rosa e il fatto che due anni fa ha raggiunto la finale di Champions League, giocata alla pari contro la corazzata Manchester City di Pep Guardiola.

L’Inter è alla ricerca di un difensore, ora il favorito è il giocatore dell’Arsenal

L’infortunio subito da Buchanan costringe Marotta a intervenire sul mercato, alla ricerca di un difensore dai piedi mancini che sappia giocare sia come centrale che come esterno nel centrocampo a cinque.

Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Kiwior dell’Arsenal, nel mirino anche della Juventus già la scorsa estate, dato il gradimento di Allegri. Proverà ora Inzaghi a convincerlo a lasciare i Gunners. Un colpo che potrebbe chiudersi nel rush finale di agosto, quando il club londinese potrebbe abbassare le proprie pretese economiche.

L’Inter vuole un giocatore di prospettiva, Oaktree ha bocciato Hermoso

Il budget, al momento, è infatti risicato, con la sola chance di imbastire una trattativa sulla base di un prestito, fatto che impedisce di chiudere per alcuni obiettivi prefissati.

Oaktree ha inoltre espresso il gradimento nei confronti di un profilo di prospettiva e non di esperienza, bocciando quindi i nomi di Mario Hermoso, sempre più vicino al Napoli di Conte, e di Ricardo Rodriguez. Kiwior invece può garantire una crescita ulteriore e conosce pure l’Italia dato che ha militato nello Spezia prima di trasferirsi in Premier League.