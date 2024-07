A Napoli era considerato QUELLO FORTE tra lui e Higuain | Ora la sua carriera è in declino: accettata la Serie C

Qualche anno fa era ritenuto il vero top player del Napoli e più forte di Higuain, adesso firma per un club di C, la sua carriera è al tramonto

Prima dello Scudetto conquistato con Luciano Spalletti, l’apice del Napoli di De Laurentiis era stato raggiunto con Maurizio Sarri in panchina, con oltre 90 punti raggiunti in classifica e un campionato sfumato nel rush finale al termine di un testa a testa con l’allora invincibile Juventus di Allegri. Un organico che era stato valorizzato al massimo da parte del tecnico toscano.

A dispensare magie in mezzo al campo con la sua sapiente regia era Jorginho mentre il faro della difesa un giovane Koulibaly. Ma era l’attacco a splendere con goleade e partite con molte occasioni create.

Un reparto offensivo che aveva come terminale Gonzalo Higuain che detiene tutt’ora il record di reti segnate in un singolo campionato in Italia, letale in quell’annata sotto porta e in grado di trasformare in oro tutti i palloni offerti dagli esterni.

A fianco dell’argentino prezioso l’apporto di Lorenzo Insigne, di Mertens e di Callejon. Lo spagnolo ha lasciato il Napoli dopo 82 goal, 79 assist ma prima di tornare in patria ha vestito anche la maglia della Fiorentina.

Callejon riparte dalla terza divisione spagnola, il declino dell’ex talento del Napoli

Adesso Josè, terminata la parentesi con il Granada, ha deciso di accettare la proposta del Marbella, club di terza divisione spagnola, firmando un contratto annuale.

Carriera al tramonto per l’iberico che è cresciuto con il Real Madrid prima di diventare uno degli idoli del caloroso popolo napoletano, con alcuni che lo ritenevano ancora più decisivo di Higuain, dato il talento e il peso delle sue giocate.

Dopo Callejon è stato il turno di Kvara

Napoli che è riuscito a vincere il campionato proprio quando ha avuto il coraggio di resettare da quel ciclo e iniziarne uno nuovo, con intuizioni azzeccate di talenti scovati in giro per l’Europa, da Victor Osimhen a Kvara. Callejon rappresenta ormai il passato ma il legame con la piazza campana non si affievolirà.

Ora con Antonio Conte la speranza di tornare a mostrare sprazzi di grande calcio è più viva che mai ma molto dipenderà dalla volontà della squadra di seguire le indicazioni e i ritmi serrati del mister pugliese.