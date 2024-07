Volevate il mercato? Ne stiamo vendendo un altro | Ibra ha DECISO: addio al titolarissimo di Pioli

Il mercato in entrata del Milan resta fermo e, per ora, si limita al solo Morata. Nel frattempo, però, la società pensa alle cessioni.

Continua ad essere molto complicata e priva di soddisfazione l’estate dei tifosi del Milan. Reduci già da un finale di stagione difficile e pieno di contestazioni, dubbi ed incertezze, i milanisti hanno dovuto anche mandar giù la scelta dell’allenatore, con Paulo Fonseca che continua a non essere visto di buon occhio dalla gran parte dei supporter del Diavolo.

Insomma, a far da contraltare agli entusiasmi contagiosi che si respirano nei ritiri di Inter, ma soprattutto di Napoli e Juventus, che come il Milan hanno cambiato allenatore e vogliono contendere lo scudetto ai nerazzurri, c’è la situazione in casa rossonera che continua ad essere avvolta da un grande alone di scetticismo e pessimismo.

I tifosi del Milan, ma in generale tutto l’ambiente, si aspettava almeno un mercato in entrata da protagonista, ma al momento il solo acquisto in casa rossonera è quello di Alvaro Morata che, tra le altre cose, non raggiungerà i nuovi compagni prima del 10 agosto, a causa delle ferie di cui sta meritatamente usufruendo dopo la vittoria dell’Europeo con la sua Spagna.

Il Milan, quindi, partirà per la tournèe in America praticamente senza nuovi acquisti e con tanti calciatori, giovani e non, che non sembrano far parte del progetto tecnico e sono destinati a partire nelle prossime settimane. Una situazione paradossale che dà un po’ l’idea di quanto in casa rossonera si navighi a vista e manchi un progetto ambizioso e vincente.

Mercato, la situazione in uscita a centrocampo per il Milan

Il mercato in entrata rossonero dovrà portare almeno 4/5 rinforzi, ma i tempi stringono e tra poco più di tre settimane partirà la nuova stagione di Serie A. Difficile pensare che una squadra con un altro allenatore e senza calciatori nuovi, quando siamo già a fine luglio, possa essere già pronta per l’esordio in campionato.

L’obiettivo dei vari Moncada, Ibrahimovic e Furlani, inoltre, sembra essere prima di tutto quello di vendere per liberare spazio in rosa e soprattutto per poter reinvestire, sul mercato in entrata, il denaro guadagnato dalle cessioni. Soprattutto a centrocampo sembrano essere almeno tre i profili in uscita in casa rossonera.

Mercato Milan, rifiutata la prima proposta per Adli

Si parte da Tommaso Pobega, che piace molto ad alcune squadre di Serie A, e si finisce con Yacine Adli e Ismael Bennacer che continuano a ricevere richieste dall’Arabia Saudita. Il centrocampista franco-algerino è stato l’ultimo ad essere chiesto alla dirigenza rossonera, ma quest’ultima ha rispedito al mittente la proposta perché ritenuta troppo bassa.

Per lasciar partire Adli, infatti, il Milan chiede almeno 15-20 milioni. Una cifra non sindacabile che, se dovesse arrivare, convincerebbe i dirigenti rossoneri a cedere l’ex pallino di Stefano Pioli per poi rituffarsi sul mercato in entrata per chiudere due colpi, sempre per la mediana, che sono in canna da tempo: quelli che rispondono al nome di Fofana del Monaco e di Samardzic dell’Udinese.