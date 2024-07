Sinner salta le Olimpiadi, ma il VERO MOTIVO non è la tonsillite | Un dossier scabroso rivela l’inquietante verità

Per Sinner un annuncio molto amaro, c’è chi però aveva già dato per scontato che sarebbe saltato l’impegno di questo agosto

Se la stagione in corso ha garantito a Jannik Sinner la conquista della vetta del ranking mondiale maschile, non è di certo stata clemente sul fronte degli acciacchi fisici. Ad aprile un problema all’anca lo ha costretto a saltare gli Internazionali BNL D’Italia, il principale torneo di tennis disputato in Italia, al Foro Italico di Roma.

Dopo i successivi Grandi Slam, quello del Roland Garros e di Wimbledon, con delle buone prestazioni, è arrivato pochi minuti fa un annuncio che tutti gli amanti dello sport azzurro, e non solo, sperava di non dover leggere.

Il campione altoatesino ha infatti comunicato sui propri social che non parteciperà alle Olimpiadi che avranno inizio tra due giorni a Parigi. Dopo aver escluso il contagio da Covid, le condizioni dell’atleta non sono comunque migliorati e il forfait è divenuto inevitabile.

Il torneo di tennis si terrà la prima domenica d’agosto proprio negli stessi campi del Roland Garros e per l’Italia adesso le speranze sono riposte in Jasmine Paolini nel singolare e nella coppia formata dalla stessa Paolini e da Sara Errani nel doppio.

Una tonsillite è letale per Jannik, deve rinunciare ai giochi iridati

Queste le parole di Jannik: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare“.

L’amarezza è notevole: “Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia».

Le Olimpiadi non importano a Sinner, il forfait era stato pensato da tempo: l’ultima teoria social

Alcuni, in particolare sul noto social X, starebbero ipotizzando che l’impegno olimpico sarebbe stato troppo gravoso per Sinner, dato che il torneo non incide sul punteggio relativo alla classifica ATP.

Ad indizio di questa tesi la rinuncia a fare da portabandiera e la dichiarazione secondo la quale sarebbe stato più giusto che ad avere questo compito fossero atleti che basano la propria carriera sulle Olimpiadi. Ovviamente, ad oggi tutte illazioni non confermate ma che contribuiscono ad alimentare le polemiche attorno al nostro atleta più quotato.