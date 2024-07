“Per te qui non c’è spazio, fa’ le valigie o tribuna tutto l’anno” | Furlani scarica il pupillo di Pioli: in provincia per rilanciarsi

Fonseca ha deciso di non puntare sul pupillo di Stefano Pioli. Il Milan manderà il giocatore in provincia per rilanciarsi.

Chiamato a tornare protagonista tanto in Italia quanto in Europa dopo una stagione che, a parte il secondo posto alle spalle dell’Inter, ha regalato pochissime soddisfazioni, il Milan di Paulo Fonseca continua a lavorare tra le mura di Milanello in vista dell’imminente stagione 2024-2025 che scatterà tra poche settimane.

Una stagione, in avvio tra poco meno di un mese, che i rossoneri inaugureranno alle 20.45 di sabato 17 agosto ospitando a San Siro il Torino del neo allenatore, Paolo Vanoli. Una sfida, quella interna contro i granata, che darà il via alla rincorsa al 20esimo scudetto della storia rossonera che vorrebbe dire seconda stella cucita sul petto.

Dopo aver visto trionfare pochi mesi fa i cugini dell’Inter, campioni d’Italia al termine di un campionato dominato in lungo e in largo, il Diavolo ha infatti fissato in cima alla lista dei propri obiettivi la vittoria del tricolore, conquistato per l’ultima volta nell’annata 2021-2022.

Un’annata, quella, conclusa in prima posizione sotto la guida di Stefano Pioli, il quale, abbandonata ormai da settimane la panchina meneghina, ha passato il testimone al poc’anzi menzionato tecnico portoghese, al quale spetta ora l’arduo ma intrigante compito di riportare il Milan nelle posizioni che merita.

Milan, Fonseca ha le idee chiare: via tutti i giocatori non rientranti nei piani

Pronto, come detto, a riprendersi la scena dopo un anno passato all’ombra dei cugini dell’Inter, campioni d’Italia con ben 19 punti sul suo secondo posto, il Milan di Paulo Fonseca continua a muoversi in sede di calciomercato tanto in entrata quanto in uscita.

Un mercato, soprattutto quello riguardante le cessioni, al quale la società meneghina sta dedicando molto tempo vista la necessità di sfoltire la rosa di tutti quegli elementi non rientranti nei piani del tecnico portoghese. Elementi, che dovrebbero essere venduti prima dell’inizio del campionato, pronti a rilanciarsi altrove con la speranza di avere più spazio di quello ottenuto finora all’ombra rossonera della Madonnina.

Milan, possibile prestito per Terracciano: l’ex Hellas Verona pronto a tornare in provincia

Prelevato dall’Hellas Verona su precisa richiesta di Stefano Pioli durante la sessione invernale di trattative della scorsa stagione, Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane per tornare in provincia e avere più spazio di quello finora garantitogli a San Siro.

Pur essendo considerato importante dal Diavolo, che spera di poter contare su di lui in un futuro non troppo lontano, l’ex jolly difensivo dell’Hellas Verona, stando a quanto venuto a galla in questi giorni, potrebbe infatti accettare a breve una delle varie offerte di prestito pervenute per lui da squadre disposte a metterlo subito al centro dei propri piani. Vista la seria possibilità di restare in tribuna tutto l’anno e dopo appena sei presenze complessive con la maglia del Milan, Terracciano si prepara quindi a ripartire dalla provincia per guadagnare nuova esperienza da mettere successivamente al servizio del club del patron, Gerry Cardinale.