‘Mister, non me la sento di restare’: Fonseca dal ritiro lo manda in Premier League | Ibra incassa la plusvalenza

Un calciatore dell’attuale rosa del Milan difficilmente resterà agli ordini del nuovo tecnico portoghese. Ci sono diverse squadre su di lui.

Non c’è solo il mercato in entrata sul tavolo delle cose importanti da fare in casa Milan. Dopo l’acquisto di Alvaro Morata, si continuerà ad insistere per gli acquisti nelle altre zone del campo che dovranno essere rinforzate, ma soprattutto bisognerà fare chiarezza anche sule eventuali cessioni.

Dopo quella di De Ketelaere che è stato riscattato dall’Atalanta, sono diversi i calciatori che fanno parte dell’attuale rosa e che non rientrano nei piani di Mister Fonseca. Alcuni sono semplicemente dei giovani che saranno girati in prestito, altri potranno andare a fare esperienza nel Milan Futuro in Serie C ed altri ancora sono destinati alla cessione perché considerati degli esuberi.

Il portiere Vasquez è ufficialmente passato all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sempre alla squadra toscana dovrebbe accasarsi anche Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 che arriva dai prestiti al Lecce ed al Monza e non è ancora ritenuto pronto per la prima squadra. Anche Marco Nasti, dopo l’esperienza al Bari, sarà girato nuovamente in prestito.

Sono diversi i giovani che andranno a fare esperienza nel Milan Futuro in Serie C. Da Sia a Zeroli, da Camarda a Sala e Scotti. Origi e Ballo Touré, invece, sono considerati esuberi e si potrebbe trovare una risoluzione per il loro contratto.

Milan, ecco la situazione dei giocatori sul mercato

Chaka Traoré, Luka Romero, Tommaso Pobega, Yacine Adli, Daniel Maldini, Jan-Carlo Simic, Marco Pellegrino sono gli altri calciatori della rosa che non sembrano rientrare nei piani di Mister Fonseca e che il Milan ha messo sul mercato, sperando di guadagnare quanti più soldi possibili dalla loro cessione.

Diverso il discorso da fare, invece, per quel che riguarda Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha disputato un’ottima stagione al Bologna con Thiago Motta, ma il club felsineo, anche a causa del cambio di allenatore, non ha ritenuto opportuno esercitare il riscatto per acquistare il calciatore.

Mercato Milan, l’interesse inglese per Saelemaekers

Riscatto che era fissato a circa dodici milioni di euro che è la stessa cifra che il Milan chiede per la sua cessione. Su Alexis sembra esserci l’interesse di diverse squadre in Premier League e nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile interesse di Juventus e Roma.

L’Inghilterra resta però la meta più probabile per il belga che piace molto al Leicester appena promosso nuovamente nella massima serie. Le Foxes hanno fatto passi concreti per l’acquisto di Saelemaekers, ma nelle ultime ore si sono interessati a lui anche West Ham, Nottingham Forrest e Ispwich Town.