Lotito frenato dai tifosi? Neanche per sogno: UFFICIALE la nuova cessione | Piazza pulita sulla vecchia rosa

Dopo le cessioni di Immobile e Luis Alberto, un altro calciatore saluta la Lazio e cambia squadra in questa estate di mercato.

Che questa fosse un’estate di grandi cambiamenti in casa Lazio, lo si era capito già prima della fine della scorsa stagione, ma è diventato ancora più chiaro quando, a pochi giorni dal termine del campionato, Igor Tudor ha rassegnato le sue dimissioni per divergenze sul progetto tecnico con il Presidente Claudio Lotito.

Al posto del tecnico croato è stato chiamato in fretta e furia Marco Baroni che è stato scelto dal proprietario biancoceleste e dal direttore sportivo, Fabiani. Una scelta che non è per nulla piaciuta ai tifosi laziali che contestano la società, ritenendola responsabile di scelte mediocri e che non puntano assolutamente ad alti livelli.

Insieme alla rivoluzione tecnica, per certi versi inaspettata, anche lo spogliatoio della Lazio sta subendo stravolgimenti che in qualche modo sembravano attesi. Dopo aver ceduto, durante la scorsa sessione di mercato, Milinkovic Savic, nelle ultime settimane sono arrivati anche gli addii di Luis Alberto e Ciro Immobile.

Queste partenze si vanno ovviamente ad aggiungere a quella di Felipe Anderson che aveva annunciato il suo addio ben prima della fine della scorsa stagione ed ha salutato lo scorso 30 giugno, una volta arrivata la scadenza naturale del suo contratto. Pian piano, quindi, sono partiti tutti i senatori dello spogliatoio ed ora ci sarà bisogno di ricostruire uno zoccolo duro ed un’identità ben precisa.

Lazio, ecco il mercato in entrata

La Lazio, però, oltre a scegliere subito Marco Baroni dopo l’addio di Tudor, è stata ed è molto attiva sul mercato ed ha chiuso molto presto dei colpi importanti che permetteranno all’ex tecnico di Verona e Lecce, di ricostruire una spina dorsale che possa dare vita ad una nuova squadra.

Sono arrivati a Roma, sponda biancoceleste, infatti, gli attaccanti Noslin e Tchaouna, il centrocampista Dele-Bashiru ed il terzino sinistro Nuno Tavares. Ultimo in ordine di tempo, infine, è lo svincolato Gaetano Castrovilli che aggiungerà qualità alla trequarti capitolina. Da segnalare anche il riscatto di Guendouzi per un mercato in entrata che ancora non è terminato.

Mercato Lazio, Kamenovic ancora via in prestito

Nel frattempo, però, la società biancoceleste ha comunicato una nuova cessione. Il centrocampista Dimitrije Kamenovic, infatti, è stato ceduto agli svizzeri dell’Yverdon Sport Football Club, società con cui il calciatore ha terminato la stagione sul finire dello scorso campionato. Il suo trasferimento avverrà nuovamente con la formula del prestito.

Questo il comunicato con cui la Lazio annuncia ufficialmente l’operazione: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenovic all’Yverdon Sport Football Club”.