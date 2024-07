La Juve lo odia? Per noi è perfetto | Ausilio, ecco il COLPO SIMPATIA per calmare i tifosi: nemico giurato bianconero

Occhi puntati sulla Ligue 1: il giocatore sembra proprio essere quello che serve all’Inter e arriva da un club detestato dai grandi nemici

Federico Chiesa è ancora sotto l’occhio dei riflettori del mercato. Il suo contratto con la Juve scade a giugno 2025,e il club bianconero è alle prese con una trattativa di rinnovo che non sembra decollare. Per evitare di perderlo a parametro zero, il club sta valutando la possibilità di venderlo già quest’estate.

Diversi club hanno mostrato interesse per Chiesa, tra cui Napoli, Newcastle e Roma. Nonostante le tante avances ricevute l’attaccante italiano classe 1997 sembra determinato ad aspettare un’offerta da una squadra che possa garantirgli la partecipazione alla Champions League.

Lo juventino è stato a lungo accostato al club dei Friedkin, che però non lo ha convinto. Chiesa infatti non sarebbe stato intenzionato al trasferimento nell Capitale e per questo Ghisolfi avrebbe mollato la presa, affermando di volere solo giocatori che vogliono fortemente vestire la maglia giallorossa.

Un’altra sorpresa è l’interesse dell’Inter, riportata dal Corriere della Sera. I nerazzurri potrebbero pensare a Chiesa per la stagione 2025/2026, nel caso decidesse di restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto e poi trasferirsi a parametro zero.

Intanto parte Vanheusden

Zinho Vanheusden sta per tornare in Belgio, con un prestito in arrivo al Mechelen. Secondo HBVL.be, il difensore ha già superato le visite mediche con il club giallorosso e si stanno sistemando gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve.

Una scelta che rappresenta un’opportunità per Vanheusden di ritrovare spazio e ritmo di gioco in un campionato che conosce bene. Per l’Inter invece, è un passo per permettere al giocatore di crescere ulteriormente.

Occhi sul club francese odiato dalla Juve

L’Inter ha messo gli occhi su Nathan Zézé, un giovane difensore centrale franco-ivoriano di 19 anni, che si è fatto notare nell’ultima stagione di Ligue 1 con il Nantes. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di Piero Ausilio e Dario Baccin.

Secondo i media francesi, l’Inter avrebbe fatto un’offerta di 13 milioni di euro, inclusi i bonus, ma il Nantes ha rifiutato. I bianconeri conoscono bene la rivalità tra Juve e Nantes: i francesi sono stati avversari complicati nella stagione 2022/2023 di Europa League. All’andata finì 1-1, al ritorno passò il turno la Vecchia signora con la tripletta di Angel Di Maria.