È la versione SANA di Abraham | De Rossi gli ha offerto la nr.9, a patto che venga immediatamente

Eccolo l’attaccante che tutti stavano aspettando: altro che l’inglese, lui è molto più giovane, segna tantissimo e non si rompe mai

Ristrutturazioni in corso per quanto riguarda l’attacco della Roma. Romelu Lukaku ha già lasciato il club e non tornerà e spunta qualche dubbio sul futuro di Paulo Dybala.

Un reparto avanzato numericamente scarico e un centrocampo che non aiuta: Houssem Aouar, nonostante sia poco utilizzato, è al quarto posto tra i marcatori della squadra con 4 gol, tutti segnati in trasferta.

Dopo Lukaku, anche Sardar Azmoun lascerà la Roma per la Spagna. Si cerca una squadra anche per Tammy Abraham, che dopo un anno difficile e una lunga convalescenza, non offre più garanzie. Inoltre, Andrea Belotti ed Eldor Shomurodov, tornati dai prestiti, saranno ceduti se si troveranno acquirenti.

Un grande obiettivo per l’attacco (non l’unico) è Jonathan David del Lille, il cui contratto scade nel 2025. La Roma dovrà battere la concorrenza del Milan e del suo ex allenatore Paulo Fonseca, ma prima c’è da cedere appunto Abraham, racimolando almeno 22-25 milioni necessari per David.

Il punto sule mezzali

Oltre all’attacco, la Roma ha bisogno di una mezzala capace di cambiare le partite. Il sogno era Renato Sanches, ma non è più un’opzione.

Il profilo ideale sarebbe qualcuno come Teun Koopmeiners o Ederson dell’Atalanta. Tra i nomi monitorati c’è anche Ismael Koné del Watford, giovane canadese con buona esperienza internazionale.

Occhi sul gioiello olandese

La Roma continua la caccia all’attaccante. Attualmente, l’unico centravanti di ruolo a disposizione è Tammy Abraham, e il ds Ghisolfi è impegnato a trovare un valido rinforzo. Dalla Germania arrivano indiscrezioni che vedono i giallorossi interessati a Bryan Brobbey dell’Ajax, ma la concorrenza è agguerrita.

Secondo SkySportDE, il centravanti classe 2002 sarebbe finito nel radar dei capitolini. Gli olandesi chiedono una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per lasciar partire il loro gioiello e diversi club della Premier League sarebbero già sulle tracce del giocatore, reduce da una stagione eccezionale con 22 gol in 41 presenze.