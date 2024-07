All’Inter fu la PLUSVALENZA DEL MILLENNIO | Da domani sarà un nuovo giocatore della Fiorentina: Palladino eccitato

Il club nerazzurro fece un grande affare con la sua cessione, ma ora il calciatore è pronto per trasferirsi a Firenze.

Una delle cose che è riuscita meglio ai dirigenti dell’Inter negli ultimi anni è stata sicuramente quella di generare plusvalenze e riuscire a cedere calciatori a prezzi molto più alti rispetto al prezzo che, la stessa società nerazzurra, aveva pagato per il loro acquisto.

Non si possono non citare, in tal senso, ovviamente, gli affari che hanno portato Lukaku al Chelsea per quasi 120 milioni di euro nell’estate del 2021, ma anche Hakimi al Paris Saint Germain, durante la stessa estate, per quasi 70 milioni. Poi, ancora, impressionante è stato il colpo Onana, acquistato a zero due estati fa e ceduto a circa 60 al Manchester United circa un anno fa.

Colpi che hanno aiutato la società a resistere in un periodo di forte crisi economico-finanziaria, ma anche a poter reinvestire parte di quel denaro nell’acquisto di calciatori forti e funzionali che hanno fatto la fortuna di Simone Inzaghi nei successi delle ultime stagioni.

Marotta e Ausilio, però, sono stati bravissimi anche a generare plusvalenze importanti con alcuni giovani che non hanno mai vestito, o quasi, in gare ufficiali, la maglia nerazzurra. I due esempi migliori, da questo punto di vista, sono sicuramente quelli di Andrea Pinamonti, ceduto al Sassuolo per circa 18 milioni di euro, e Cesare Casadei che due estati fa fu acquistato dal Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus.

Chelsea, Maresca mette fuori rosa Casadei

Plusvalenze nette che l’Inter ha fatto con calciatori cresciuti nel suo vivaio. L’esperienza di Casadei al Chelsea, però, sembra già essere terminata. Dopo una prima stagione in cui era prima stato aggregato all’Under 21 e poi ceduto in prestito al Reading, infatti, in quella appena conclusa, il 21enne centrocampista italiano, ha giocato per sei mesi al Leicester in Championship per poi disputare 11 partite (soprattutto spezzoni) con i Blues in Premier League.

Quelle undici presenze ufficiali saranno, quasi sicuramente, anche le uniche e ultime con la maglia del Chelsea. Il nuovo allenatore dei londinesi, l’italiano Enzo Maresca, infatti, non lo ritiene adatto al suo calcio e lo ha praticamente messo fuori rosa, non convocandolo per la tournèe negli Stati Uniti.

Mercato, Fiorentina ad un passo da Casadei

Un taglio netto che pone il Chelsea davanti alla necessità di cederlo dopo soli due anni dal suo acquisto che fece tanto rumore e scalpore. La destinazione più probabile per Casadei sembra essere quella che lo riporterebbe in Italia, direttamente in Serie A. Ad essere fortemente interessate a lui sono Bologna, Napoli e Fiorentina.

Il club viola, però, è quello che sembra in pole e sarebbe molto vicino al suo acquisto. La Fiorentina vorrebbe prenderlo attraverso un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Il Chelsea, invece, vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Da capire se si troverà la quadra nelle prossime ore per quello che per i toscani sarebbe comunque un affare, vista l’età e le grandi potenzialità del ragazzo.