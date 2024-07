‘Te lo porto in Turchia’, Ibra chiama il suo amico Mourinho: incontro, cessione e plusvalenza

Il nuovo dirigente rossonero sta impostando il mercato della sua squadra e si interfaccia con il nuovo allenatore del Fenerbahce.

Sono giorni caldi per Zlatan Ibrahimovic e tutto lo staff dirigenziale del Milan. L’ex campione svedese, entrato a far parte del mondo rossonero in qualità di Senior Advisor del mondo RedBird e quindi del proprietario del club milanista, Gerry Cardinale, in realtà è impiegato in prima persona nella composizione della rosa e nel calciomercato.

Ed è proprio Ibra, secondo quanto ammesso anche dall’amministratore delegato, Giorgio Furlani e dallo stesso calciatore, ad aver giocato un ruolo fondamentale nel convincere Alvaro Morata ad accettare la proposta rossonera e sulla bontà del progetto.

L’ex attaccante della Juventus è solo la prima pedina di un mosaico che deve andare pian piano a comporsi, ma soprattutto che ha bisogno di un’accelerata, visto e considerato che manca meno di un mese all’inizio ufficiale della nuova stagione. Secondo le indiscrezioni di mercato sono ancora 4 o 5 le mosse che il Milan dovrà fare sul mercato in entrata.

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, però, i dirigenti rossoneri stanno pensando ad un’altra punta che possa alternarsi con lo spagnolo, ma che possa giocarci anche insieme all’occorrenza. I nomi che resistono e che si sono fatti negli ultimi giorni sono quelli di Duran dell’Aston Villa, Tammy Abraham della Roma e Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund.

Mercato Milan, Fullkrug in pole per l’attacco

Soprattutto l’ultimo è il profilo che più piace in casa Milan e che è balzato prepotentemente in pole. Il 31enne tedesco, autore di due gol nell’ultimo Europeo con la sua Nazionale, ha visto aumentare la concorrenza nel suo ruolo al Borussia Dortmund, con l’arrivo di Guirassy dallo Stoccarda.

Per questa ragione, ora, è più facile andare a prenderlo ed il Borussia lo valuta attorno ai 15 milioni di euro. Il Milan vuole accelerare per dare a Fonseca il suo secondo attaccante ed a quel punto sarebbe rivoluzione totale in prima linea. L’arrivo di Fullkrug comporterebbe ovviamente una partenza sempre in quel ruolo.

Mercato, Jovic piace a Fenerbahce e Zenit

A fare spazio al Panzer tedesco, infatti, potrebbe essere Luka Jovic nonostante il serbo abbia da poco rinnovato per un anno con il club rossonero. La punta classe 1997 ha diverse richieste, ma piace soprattutto al Fenerbahce di José Mourinho ed allo Zenit San Pietroburgo. Queste al momento le piste più calde per l’ex Fiorentina.

Zlatan Ibrahimovic, quindi, è in contatto costante con il suo ex allenatore e ancora grande amico, Jose Mourinho che è da poco diventato nuovo allenatore del Fenerbahce. Una cessione imminente di Jovic al club turco, faciliterebbe e velocizzerebbe la strada per arrivare a Fullkrug e comporre definitivamente il mosaico del nuovo attacco rossonero.