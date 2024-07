Soulé? È forte, ma non è ancora pronto | Contraddizione Giuntoli: cede il 2003 e lo sostituisce con un 2002

Per Giuntoli, Soulé non è ancora pronto per indossare la maglia della Juventus. L’argentino andrà via e sarà sostituito da un 2002.

Trasferitasi in Germania da qualche giorno per svolgere fino a venerdì 26 la seconda parte della sua fase di preparazione al campionato, la Juventus del neo allenatore, Thiago Motta, continua a lavorare duramente per farsi trovare pronta ai nastri di partenza della nuova stagione.

Una stagione, quella che scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto, che i bianconeri inaugureranno due giorni dopo ospitando all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio fissato alle 20.45, il neo promosso Como di Cesc Fabregas. Una sfida, quella contro la formazione lariana, che rappresenterà per la Vecchia Signora il primo ostacolo da superare nella corsa al 37esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto, mancante ormai nelle bacheche della Continassa dalla stagione 2019-2020, la cui conquista è stata ovviamente già posta dalla società in cima alla lista degli obiettivi da raggiungere quasi a ogni costo. La vittoria della Coppa Italia e il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza hanno certamente generato entusiasmo tra i sostenitori bianconeri, i quali sperano ora di vedere nuovamente sul tetto d’Italia la propria squadra.

Terminare il campionato al primo posto davanti a Inter, Milan, Napoli ecc, sarà traguardo chiaramente difficile da raggiungere, ma la Juve, anche alla luce degli ottimi acquisti effettuati in queste settimane, ha indubbiamente tutte le carte in regola per poter aspirare alla conquista del tricolore. L’ultima parola spetterà come sempre al campo, ma Vlahovic e compagni sono pronti e venderanno ovviamente cara la pelle per poter cucire sul petto il tanto desiderato scudetto.

Juventus, Giuntoli lavora alle cessioni di Huijsen, Arthur e Soulé

Attiva, come detto, soprattutto in entrata (sono arrivati Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Juan Cabal), la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, guarda anche alle cessioni e continua a lavorare per trovare sistemazione agli ultimi tre giocatori non rientranti nei piani di Thiago Motta.

Tre giocatori, rispondenti ai nomi di Dean Huijsen, Arthur Melo e Matias Soulé, i quali, richiestissimi da più parti, attendono con ansia di conoscere il proprio futuro. Per l’argentino, tornato dal prestito al Frosinone, dovrebbe quasi essere fatta per il suo passaggio alla Roma, per il brasiliano e lo spagnolo, rientrati rispettivamente dai prestiti a Fiorentina e Roma, continuano invece a essere monitorate le piste che portano in Premier League e Bundesliga.

Juventus, Soulé verso la Roma: Giuntoli guarda in Portogallo e punta Francisco Conceicao del Porto

Ingaggiati ufficialmente Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Juan Cabal, che tra poche settimane esordianno in Serie A agli ordini di Thiago Motta, la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, guarda in Portogallo e mette nel mirino il giovane Francisco Conceicao del Porto.

Figlio del noto Sérgio, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Parma e Inter, il talento classe 2002 sarebbe l’ultimo nome finito nella lista dei desideri della Vecchia Signora. Stando infatti a quanto riferito da Record, la società bianconera è pronta a chiedere al club del presidente, Villas-Boas, il prestito con obbligo di riscatto della giovane ala. Con Soulé sempre più vicino alla Roma, prende sempre più campo la possibilità che il 21enne (compirà 22 anni il prossimo 14 dicembre) nato a Coimbra possa vestire la maglia bianconera la prossima stagione. Al momento nessuno scenario è stato ancora tracciato, ma nei prossimi giorni potremmo saperne di più.