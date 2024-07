‘Mister, io voglio restare’, Thiago Motta a colloquio con Giuntoli: cessione contro la sua volontà

Un giovane talento di proprietà della Juventus vuole restare in bianconero ma Giuntoli vuole fare cassa, Thiago Motta può essere l’ago della bilancia

Cristiano Giuntoli è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus spiegando il piano d’azione sul mercato. Nel caso di offerte ritenute congrue ci saranno delle cessioni ma nessun giocatore è stato messo fuori rosa. Tutti sono al centro del progetto tecnico finché resteranno alla Continassa e saranno utili per il mister.

La volontà è quella di fare degli accorgimenti ulteriori in varie zone del campo ma adesso la priorità consiste nel riuscire ad avere delle entrate economiche. Gli investimenti sono già stati cospicui per i primi quattro innesti.

L’unico certo di non fare parte della Juventus del futuro è Adrien Rabiot che non ha rinnovato e che non sarà ricontattato dalla dirigenza dato che il contratto è scaduto.

In questo momento sono tre i giocatori che possono consentire ai bianconeri di fare cassa. Il centrale Huijsen è monitorato dal Paris Saint Germain e valutato 30 milioni, così come Matias Soulé, conteso da Roma e Leicester.

Giuntoli lo vuole cedere ma lui prova a convincere Motta per restare alla Juventus

Anche Federico Chiesa potrebbe lasciare Torino, dato che il suo contratto scade a giugno 2025 e che Motta non è convinto della sua discontinuità di rendimento, pur riconoscendone il talento. In uscita, infine, il giovane Hans Nicolussi Caviglia. Il mediano classe 2000 sta però dando il massimo in questi primi giorni di ritiro.

Thiago Motta vuole giocatori che si impegnino in allenamento e che mostrino un grande attaccamento alla maglia perché è convinto che solo in questo modo potranno essere valorizzati al meglio, per cui non è da escludere la sua permanenza.

Nicolussi piace a diversi club italiani, la Juventus punta a Koopmeiners

In attesa della decisione finale di Thiago Motta, è da registrare il fatto che Nicolussi abbia molto mercato in Italia. Piace alle neopromosse Parma e Venezia e al Lecce del confermato Luca Gotti. La Juventus lo valuta 10 milioni e potrebbe trarre enormi benefici dalla sua partenza, andando a implementare il tesoretto necessario per convincere l’Atalanta a lasciar partire Teun Koopmeiners.

La distanza tra la domanda e l’offerta sussiste e le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato dei bergamaschi Luca Percassi complicano la trattativa, anche se potrebbero essere solo per depistare.