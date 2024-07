Cucurella in Serie A, arriva la conferma UFFICIALE del club: finalmente corona il suo sogno | Nuova freccia in difesa

Il neo campione d’Europa, dopo la grande manifestazione continentale disputata, potrebbe presto vestire una maglia del nostro campionato.

Un Europeo per rispondere a tante critiche, ma anche a tanti insulti ricevuti negli ultimi due anni. Marc Cucurella, onesto terzino sinistro spagnolo, come tanti altri suoi colleghi è stato vittima di una iper valutazione, dettata dal mercato, ma soprattutto dai prezzi pazzi che da un po’ di tempo girano e si vedono in Premier League.

Dopo essere cresciuto nella squadra B del Barcellona ed aver disputato delle ottime stagioni in Spagna, tra Eibar e Getafe, lo acquista il Brighton nell’estate 2021 per 18 milioni di euro. Una discreta stagione in Premier e ad agosto 2022 arriva il Chelsea che lo paga addirittura 65 milioni di euro.

Una valutazione esagerata frutto anche di un club, quello londinese, che tra quell’estate e l’inverno successivo, spende centinaia e centinaia di milioni di euro, in preda alle follie del suo nuovo proprietario, Todd Boehly. La colpa non è ovviamente di Cucurella che incappa in qualche partita storta, ma soprattutto in una stagione terribile del suo Chelsea.

Anche l’ultima, quella appena trascorsa, non va molto meglio e Cucurella ormai viene etichettato come il classico bidone pagato a peso d’oro. De la Fuente, però, Ct della Spagna, crede in lui e se lo porta ad Euro 2024 senza pensarci nemmeno un secondo. Tutti pensano che sarà soltanto l’alternativa al più quotato Grimaldo, reduce da una grandissima stagione con il Bayer Leverkusen, invece alla fine il titolare è lui.

Chelsea, l’arrivo di Wiley allontana Cucurella

Cucurella non tradisce affatto la fiducia del suo allenatore e comincia a sfornare prestazioni sempre più importanti. Nel match contro l’Italia mostra un gran calcio e il posto da titolare non glielo tocca più nessuno. Protagonista di un episodio controverso nei quarti di finale contro la Germania, con quel tocco di mano in area che poteva costare caro alla Spagna, timbra il suo ottimo Europeo con l’assist decisivo ad Oyarzabal per il gol che laurea la nazionale iberica Campione d’Europa.

Questa estate da sogno, però, potrebbe anche essere quella del suo trasferimento. Il Chelsea, infatti, ha chiuso per il 19enne terzino sinistro statunitense, Caleb Wiley che arriva dopo la sua esperienza agli Atlanta United. I Blues, quindi, anche per dare più spazio al giovane appena acquistato, potrebbero decidere di cedere Cucurella.

Mercato, idea Cucurella per la Juventus

Alla finestra per il terzino sinistro spagnolo sembra esserci la Juventus che dovrà arricchire la sua corsia sinistra di difesa dopo gli addii di Alex Sandro, in scadenza di contratto, e di Mattia De Sciglio, finito fuori rosa per scelta del nuovo allenatore, Thiago Motta.

L’ex tecnico del Bologna, invece, apprezza molto il 26enne spagnolo di proprietà del Chelsea e lo accoglierebbe volentieri nello spogliatoio, alternandolo con Andrea Cambiaso che, al momento, sembra essere il titolare ed il proprietario assoluto della corsia mancina della retroguardia bianconera.