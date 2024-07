Commisso ha avuto la meglio: acquisto UFFICIALE dall’Inter dei miracoli | Marotta ha preferito i soldi

Affare tra il club nerazzurro e quello viola, con il Patron del club toscano che fa un acquisto direttamente dal suo collega interista.

Due squadre che si sono incontrate nella finale di Coppa Italia di due stagioni fa in cui alla fine vinse l’Inter per 2-1, ma in maniera molto sofferta, dopo che la Fiorentina era passata in vantaggio e nel finale sfiorò ripetutamente la rete del 2-2 che avrebbe allungato la partita ai tempi supplementari.

Quella fu la prima delle tre finali perse consecutivamente dalla Fiorentina che poi qualche giorno dopo fu sconfitta dal West Ham nell’ultimo atto della Conference League e meno di due mesi fa fu beffata nuovamente, e soltanto ai tempi supplementari, dall’Olympiakos, sempre nella medesima competizione.

L’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina viola si è chiusa praticamente in quella maledetta serata di fine maggio. Tre anni in cui la Fiorentina è tornata stabilmente in Europa ed ha giocato, appunto, due finali europee consecutive. Alla fine a Firenze non è arrivato alcun trofeo, ma sicuramente i tifosi toscani sono tornati a vedere grande calcio e ad essere orgogliosi della propria squadra.

L’avventura di Vincenzo Italiano si è chiusa praticamente lì ed ora a Firenze si è aperta l’era di Raffaele Palladino. L’ex allenatore del Monza porterà a Firenze nuovi metodi di allenamento, una diversa mentalità, ma soprattutto un altro schema ed un cambiamento radicale nel sistema di gioco.

Mercato Fiorentina, Colpani sempre più vicino

Si passerà dalla difesa a quattro alla difesa a tre e questo significa anche un mercato improntato in una certa maniera. Fino a questo momento sono arrivati Moise Kean dalla Juventus, per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro, e Marin Pongracic dal Lecce, per circa 15 milioni di euro. Bonaventura, Duncan, Castrovilli, a fine contratto, e Milenkovic, acquistato dal Nottingham Forrest, sono invece i calciatori ceduti.

Il mercato, però, è ancora lungo e la Fiorentina è attivissima sul fronte entrate. Il primo grande obiettivo è il trequartista del Monza, Andrea Colpani, che Palladino vorrebbe portarsi con sé anche a Firenze, dopo averlo allenato in Brianza, per schierarlo sulla trequarti nel suo 3421. El Flaco sembra ormai ad un passo dal club viola.

Fiorentina Women, arriva Pastrenge dall’Inter

Gli altri obiettivi si concentrano soprattutto a centrocampo e rispondono ai nomi di Manuel Locatelli, Edoardo Bove e Sandi Lovric. Nel frattempo il Presidente viola, Rocco Commisso, ha chiuso un altro affare, questa volta direttamente con Beppe Marotta, presidente dell’Inter, acquistando una calciatrice che andrà a migliorare la rosa della Fiorentina Women.

La FC Internazionale Milano, attraverso una nota ufficiale, comunica la cessione di Lucia Pastrenge. La centrocampista classe 2002 si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo e si aggregherà nelle prossime ore alla truppa allenata da Sebastian de la Fuente.