Ah non ce lo potete dare gratis? | Marotta cade dalle nubi: richiesta troppo alta, sfuma l’ennesimo colpo

L’Inter confidava di poter ingaggiare il rinforzo in difesa a costo zero ma la richiesta pervenuta a Marotta è troppo alta, sfuma il colpo

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo in difesa. Era quasi fatta per Juan Cabal che ha scelto la Juventus. Una trattativa lampo quella imbastita da Cristiano Giuntoli che ha convinto il giocatore e il presidente dell’Hellas Verona Setti con un’offerta di dieci milioni più bonus. Il colombiano, 23enne, ha già firmato ed effettuato le visite mediche con i bianconeri del nuovo allenatore Thiago Motta.

Per i nerazzurri non serve moltissimo sul mercato dati gli innesti di Zielinski, Taremi e Josep Martinez. Investimenti ponderati e dettati dalla volontà di trattenere tutti i big presenti in rosa, con nessuna cessione dolorosa prevista in questa sessione estiva.

Manca un sostituto di Buchanan, infortunato per quattro mesi. Inzaghi ha chiesto un profilo dotato di duttilità e che sia schierabile sia come centrale che come esterno nel centrocampo a cinque. Nelle ultime ore è stato valutato Marcos Alonso, svincolatosi dopo l’ultima annata al Barcellona.

L’idea della dirigenza del club campione d’Italia in carica è però quella di investire su un profilo di prospettiva e non su un giocatore d’esperienza, che possa maturare grazie ai consigli tattici del mister emiliano.

Era un obiettivo concreto di Marotta per la difesa ma costa troppo

Piace molto Robert Renan, mancino brasiliano classe 2003 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e attualmente in prestito all’Internacional di Porto Alegre. Come riferisce Sky Sport, il calciatore è legato da una clausola rescissoria da 26 milioni di euro, mentre la richiesta del club russo si aggira attorno ai 20 milioni.

Cifre ritenute troppo alte per l’Inter che sperava di poterlo ingaggiare quasi a costo zero, puntando sull’appeal di cui gode ad oggi il club di Milano ma la società di appartenenza non ha intenzione di scendere a compromessi.

L’Inter può fare ancora mercato a Genova, piace il terzino dei liguri

Il direttore sportivo dell’Inter Beppe Marotta deve quindi studiare delle alternative. Un altro nome caldo è quello del messicano Vasquez, in forza al Genoa, e valutato circa 10 milioni.

L’asse con il club ligure è più caldo che mai dato che la pista Gudmundsson non è tramontata, nonostante l’inserimento della Juventus che potrebbe soffiare nuovamente un obbiettivo di mercato ai nerazzurri. Prima di affondare, l’Inter ha necessità di cedere qualche esubero in attacco.