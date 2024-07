Lukaku? Sì, sta arrivando insieme al brasiliano | ADL senza freni: cede l’esubero e prende un nuovo jolly

De Laurentiis continua a rinforzare il suo Napoli. Otre a Lukaku, il patron azzurro ha preso un nuovo jolly d’attacco per Conte.

Messasi alle spalle, con la fine del ritiro di Dimaro, la prima parte della fase di preparazione al campionato di Serie A 2024-2025, il Napoli di Antonio Conte si gode qualche giorno di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro per il secondo ciclo di allenamenti che precederà l’inizio ufficiale della stagione.

Una stagione, quella in avvio tra pochissime settimane, che per i partenopei scatterà alle 18.30 di domenica 18 agosto in occasione della sfida esterna contro l’Hellas Verona del neo allenatore, Paolo Zanetti. Un appuntamento, quello contro la formazione scaligera, che per la formazione campana sarà il punto di partenza verso una risalita tanto auspicata quanto necessaria dopo il disastro dello scorso anno.

Se tornare sul tetto d’Italia pare, almeno per ora, obiettivo difficilmente raggiungibile, la qualificazione alla Champions League 2025-2026 è, al contrario, traguardo certamente raggiungibile per una squadra che, ricordiamo, nell’imminente stagione non avrà impegni infrasettimanali dovuti alle coppe europee.

Conte ha già fatto comprendere di avere le idee ben chiare, pertanto spetterà ora a Di Lorenzo e compagni farsi trascinare dalla grinta e dalla determinazione del tecnico leccese che, ingaggiato per riportare in alto il Napoli, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura.

Napoli, Lukaku vicinissimo alla firma: Osimhen va al Psg

Prossimo, come detto, a trasferirsi a Castel di Sangro per la seconda fase di preparazione al campionato di Serie A 2024-2025, il Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis, si prepara a chiudere col Chelsea l’operazione che a breve dovrebbe portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio.

Un’operazione, quella per il belga, per la quale mancano solo gli ultimi dettagli, che porterà al servizio di Antonio Conte un bomber di razza che l’allenatore salentino ha già allenato ai tempi dell’Inter. Con l’arrivo di Big Rom sui campi di Castel Volturno, De Laurentiis può quindi lasciar andare Victor Osimhen, il quale dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain nei prossimi giorni.

Napoli, occhi su David Neres del Benfica: il brasiliano potrebbe arrivare coi soldi della cessione di Lindstrom

Desideroso di essere quanto più competitivo possibile nell’imminente stagione 2024-2025, il Napoli del direttore sportivo, Giovanni Manna, continua a monitorare con grande attenzione il mondo del calciomercato alla ricerca di un valido elemento offensivo da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Un valido elemento, per il quale il dirigente ex Juventus starebbe guardando anche oltre i confini nazionali, che potrebbe rispondere al nome di David Neres. Brasiliano di proprietà del Benfica, il jolly classe ’97 piace infatti molto al neo allenatore azzurro, il quale avrebbe già chiaro in mente come sfruttare il suo enorme talento. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club campano potrebbe presto volare a Lisbona per valutare la fattibilità dell‘affare, il quale, salvo ripensamenti improvvisi, dovrebbe essere finanziato dai 25 milioni di euro che De Laurentiis è pronto a incassare dalla cessione all’Everton di Jesper Lindstrom.