La leggenda della Champions League torna a 38 anni: ‘Non smetto’ | Cambio di decisione improvvisa

Nonostante un’età avanzata e una forma che non è più quella di una volta, il campione ha deciso di continuare a divertirsi.

Durante l’ultimo Europeo si è aperta un’accesa discussione, nel web e tra i social italiani, ma non solo, sull’opportunità o meno di continuare a giocare anche in età avanzata, ma soprattutto quando ti riesce difficile continuare a dare quello che hai dato un tempo, soprattutto se sei stato un grandissimo.

Discussione che è salita agli onori della cronaca soprattutto guardando le partite del Portogallo. A fronte di uno straordinario Pepe che, nonostante i suoi 41 anni con cui è diventato il calciatore più anziano in assoluto a giocare una partita degli Europei, molte critiche sono state rivolte a Cristiano Ronaldo che ha faticato parecchio e molto di più del suo connazionale.

Nonostante CR7 sia stato senza ombra di dubbio uno dei migliori calciatori della storia del calcio, abbia infranto record su record, segnato una marea di gol con tutte le maglie, vinto Palloni d’Oro e Champions League a ripetizione, per molti, nell’ultimo Europeo, è stato più un peso che una risorsa per il suo Portogallo.

A fronte di qualcun altro che lo ritiene ancora utile e indispensabile e che pensa che bisogna avere rispetto e criticarlo di meno, molti lo hanno visto come un tappo alle prestazioni degli altri talenti che gli ruotavano affianco. Per altri ancora, invece, con lui è come se il Portogallo giocasse in dieci ed il commissario tecnico non può mai toglierlo dal campo, venendo condizionato dalla sua grandezza.

Kroos e Thiago Alcantara, due ritiri che fanno male

In quest’Europeo si è vista anche, quasi sicuramente, l’ultima apparizione di Luka Modric in una grande competizione con la maglia della sua Nazionale, dopo che Carletto Ancelotti sta già da tempo usando part-time il 39enne croato. Euro 2024 è stato anche teatro dell’ultimo ballo di Tony Kroos che, nonostante i suoi appena 34 anni, ha dato l’addio al calcio.

Oltre al grande campione tedesco, che non si è fatto convincere da Ancelotti e dal Real nel continuare a giocare, il ben più giovane Thiago Alcantara, 33 anni compiuti ad aprile, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro anche a causa dei tanti infortuni che lo hanno tartassato in carriera e soprattutto negli ultimi tempi. C’è chi, invece, decide di continuare anche se lo fa in Patria ed in campionati meno competitivi.

Radamel Falcao debutta nel calcio professionistico colombiano

Questo è il caso, ad esempio di Thiago Silva, che a 40 anni torna a giocare in Brasile, o di Radamel Falcao. Il bomber colombiano, infatti, a 38 anni ha debuttato nel campionato del suo paese con i Millonarios, nella Liga II, contro il Medellín. El Tigre ha giocato la sua prima partita in assoluto nel calcio professionistico colombiano.

Dopo una carriera di successo all’estero, ma soprattuto in Europa, ecco la prima partita nella prima divisione della FPC per Falcao. Il 38enne, leggenda del calcio colombiano, è stato presentato questa settimana davanti a 30.000 persone, scatenando l’euforia generale.