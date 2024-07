Fullkrug, salta tutto all’ultimo secondo: Ibrahimovic ne ha scelto un altro ancora | Completerà il reparto con Morata

Il club rossonero, che sembrava forte sul bomber tedesco, ha scelto un’altra strada per quanto riguarda il reparto offensivo.

Il mercato del Milan, dopo un mese e mezzo di silenzio e obiettivi mancati come Joshua Zirkzee che ad un certo punto sembrava vicinissimo, si sta finalmente accendendo. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Alvaro Morata che, da fresco Campione d’Europa con la sua Spagna, ha scelto il club rossonero ed il ritorno nel campionato italiano.

Al netto degli altri obiettivi rossoneri per quanto riguarda la difesa ed il centrocampo, però, nelle idee della dirigenza rossonera c’è la possibilità concreta di acquistare un altro attaccante che possa far coppia con Morata o alternarsi nei tanti impegni che vedranno impegnato il Milan nella prossima stagione.

Negli ultimi giorni era diventata prepotentemente di attualità la notizia dell’interesse concreto del Milan verso il bomber della Nazionale tedesca, Niclas Fullkrug. Dopo le ultime ottime stagioni con il Borussia Dortmund e i due gol ad Euro 2024, il 31enne attaccante ha attirato su di sé gli occhi di molte squadre.

Il Borussia Dortmund, dal canto suo, ha acquistato l’ormai ex Stoccarda, Guirassy e quindi è entrato nell’ordine delle idee di vendere Fullkrug. Nelle ore scorse ci sono stati dei contatti positivi tra il Milan e la dirigenza del club giallonero, così come tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del calciatore.

Fullkrug out, l’idea di Ibra

La trattativa sembrava ben indirizzata e addirittura vicina alla chiusura, ma l’inserimento dell’Atletico Madrid nell’affare sembra aver sensibilmente alzato le richieste del Borussia Dortmund che sarebbero salite addirittura intorno ai 30 milioni di euro. Cifra che il Milan non ha alcuna intenzione di pagare per un attaccante che è comunque sopra i trenta.

I dirigenti rossoneri, Zlatan Ibrahimovic in primis, hanno così virato su un’altra strada. Insieme a Morata potrebbe comporre la rosa degli attaccanti rossoneri, in vista della prossima stagione, Luka Jovic che ha da poco rinnovato per un anno con il Diavolo, ma soprattutto il baby bomber, Francesco Camarda.

Camarda, il Milan ci crede

Il ragazzo, classe 2008, che sta impressionando anche agli Europei Under 19, dopo essere stato l’MVP di quelli Under 17, dopo gli impegni con la Nazionale e qualche giorno di vacanza, dovrebbe essere aggregato al Milan Futuro, nuovissima formazione Under 23 rossonera che prenderà parte al girone B del campionato di Serie C.

Da qui, però, avrà modo e spazio di allenarsi spesso con la prima squadra e di lavorare agli ordini di Mister Fonseca. Aspettando ulteriori step di crescita, quindi, il 16enne rossonero comincerà ad entrare più stabilmente nel Milan dei grandi e sarà impiegato con parsimonia, ma comunque avendo pian piano la giusta vetrina per diventare sempre più importante.