Fonseca ne fa fuori altri due: ‘Andate a giocare per la salvezza’ | Via tutti i giovani da Milanello

Il nuovo allenatore rossonero ha valutato alcuni calciatori durante i primi giorni di ritiro e ha preso la sua decisione.

I dirigenti del Milan stanno cominciando ad accelerare per quanto riguardo il mercato in entrata e, dopo l’arrivo di Alvaro Morata, altre trattative stanno vivendo la loro fase clou. Una seconda punta, con il tedesco Fullkrug in pole, ma non solo.

Le altre priorità in casa Milan sono rappresentate da un mediano, un centrocampista difensivo che possa dare maggiore copertura alla fase difensiva rossonera e un difensore centrale per rimpolpare un reparto arretrato che non sempre è stato impeccabile durante l’ultima stagione. In questi due ruoli si parla insistentemente di Fofana e Pavlovic.

Per la difesa è spuntato, però, anche il centrale ormai ex Atletico Madrid, Mario Hermoso, che piace molto anche a Inter e soprattutto Napoli. Nelle ultime ore, inoltre, si fanno sempre più insistenti le voci che porterebbero al fantasista dell’Udinese, Lazar Samardzic che comunque non sarebbe alternativo al francese Fofana.

Per perfezionare tutti queste entrate, però, in casa Milan sarà necessario anche cedere e la società si sta muovendo in questo senso. Oltre agli esuberi rappresentati dai vari Origi e Ballo Tourè, che se non saranno ceduti verranno aggregati all’Under 23, sono sulla lista dei possibili partenti anche Alexis Saelaemaekers e Luka Jovic.

Mercato, Empoli preso Vasquez. Ad un passo anche Colombo

Ci sono poi diversi giovani che Paulo Fonseca ha visto in questi primi giorni di ritiro e che non ha ritenuto ancora pronti per la prima squadra e per il Milan. Fanno parte di questa lunga lista anche, tra gli altri, Lorenzo Colombo, e Devis Vasquez.

Su entrambi i profili c’è soprattutto la corte serrata dell’Empoli che vorrebbe fare un doppio affare con il club rossonero. Ed è notizia proprio delle ultime ore l’acquisto ufficiale del portiere colombiano. Il 26enne, che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione aveva giocato in prestito in Serie B all’Ascoli, è stato acquistato dal club toscano a titolo temporaneo per un anno, ma con un diritto di riscatto.

Milan, altro prestito per Colombo

Su Lorenzo Colombo, invece, si continua a trattare. Si parte sempre dal prestito come base, ma si ragiona sulla possibilità di inserire un diritto di riscatto. Formula questa che darebbe la possibilità al Milan di poter guadagnare qualcosa tra un anno, ma allo stesso tempo perdere la proprietà del calciatore.

Colombo era considerato l’attaccante del futuro in casa Milan, ma le due stagioni in prestito in Serie A, prima al Lecce e poi al Monza, soprattutto l’ultima, non hanno convinto del tutto ed il club rossonero ha ritenuto necessaria l’ennesima ed ulteriore cessione per l’ex prodotto del vivaio.