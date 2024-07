Calafiori sì, Calafiori no: il Bologna intanto chiude un colpo pazzesco in difesa | Italiano non vuole aspettare ancora a vuoto

Sono ore decisive per il centrale della Nazionale azzurra che ha già l’accordo con l’Arsenal, ma attende gli sviluppi.

Sono giorni decisivi quelli che si stanno vivendo in casa Bologna sul futuro di quello che può essere considerato il gioiello più luminoso dell’attuale rosa dopo la cessione di Joshua Zirkzee al Manchester United. L’Europeo, inoltre, ha contribuito a creare ancora più hype attorno a Riccardo Calafiori.

L’ex difensore di Basilea e Roma è forse stata la sorpresa più brillante e luccicante dell’ultima stagione calcistica, a cominciare da un acquisto passato in sordina da parte del Bologna meno di un anno fa, fino ad arrivare al grande campionato disputato con Thiago Motta in panchina e finendo per un’Europeo che lo ha visto consacrarsi anche in maglia azzurra.

Calafiori ha dimostrato personalità, tecnica, capacità di interpretare più ruoli della retroguardia, bravura nel leggere le varie situazioni di gioco e tanto mestiere nonostante la sua giovane età. Tutte doti che non sono sfuggite agli osservatori di mezza Europa.

Dopo un forte interessamento della Juventus, con Thiago Motta che avrebbe tranquillamente voluto portarselo con sé a Torino, è arrivata l’Arsenal che ha immediatamente trovato l’accordo con il difensore. Calafiori è entusiasta di andare a giocare in Premier League, ma ancora non c’è l’accordo tra il club londinese ed il Bologna.

Mercato, le condizioni dell’affare Arsenal-Calafiori

I rossoblù chiedono 50 milioni di euro, mentre l’Arsenal è ferma sui 40. Non c’è ancora, tra le altre cose, l’accordo preciso tra Bologna e Basilea sulla percentuale di futura rivendita. Il club svizzero pretende il 50% mentre i felsinei vogliono abbassare questa richiesta. Calafiori è in vacanza fino a domenica, quindi capirà soltanto in queste ore se presentarsi nel ritiro bolzanino, agli ordini di Mister Italiano, o meno.

Non è un mistero, però che i dirigenti del Bologna si stiano guardando intorno ormai da tempo per l’eventuale sostituzione di Calafiori. Da una parte c’è il sogno che resta intatto e che porta un nome e cognome ben preciso: Mats Hummels. I contatti con il tedesco continuano, ma non sono affatto gli unici.

Bologna, Rugani in pole per il dopo Calafiori

Giovanni Sartori insiste anche per Daniele Rugani della Juventus. Il quasi 30enne centrale bianconero piaceva al ds rossoblù già ai tempi dell’Atalanta, quando provò a portarlo a Bergamo. Poi non se ne fece più nulla, ma questa potrebbe essere la volta buona per un giusto matrimonio tra i due.

Rugani ha un contratto con la Juventus fino al giugno 2026 e un ingaggio che tocca il milione e mezzo netto a stagione. Ha fatto sapere che a Bologna andrebbe di corsa, ma i rapporti tra i due club ora sono molto freddi dopo il caso Thiago Motta. Davide Torchia, agente del difensore, sarà chiamato ad un forte lavoro diplomatico tra i due club per facilitare un’operazione che Di Vaio e Sartori hanno fatto sapere di voler fare solo a determinate condizioni economiche e contrattuali.