Baroni chiama Allegri: “sia fatta la tua volontà” | Alla Lazio l’uomo dello Scudetto 2018 della Juventus

Marco Baroni si fida di Max Allegri, il nuovo attaccante della Lazio ha un favore in sospeso con la Juventus, ha deciso lo Scudetto del 2018

Con Marco Baroni la Lazio cambia faccia. Il tecnico toscano è approdato sulla panchina del club capitolino dopo due salvezze importanti ottenute al Lecce e all’Hellas Verona, contro i pronostici. Una nuova sfida in un contesto più prestigioso per lui, con la chance di giocare in Europa e di puntare per le posizioni di vertice.

Claudio Lotito ha scelto lui dopo non aver trovato un accordo con Igor Tudor ed alcuni dissidi che si erano creati all’interno dello spogliatoio, riguardanti soprattutto la netta posizione di Guendouzi, uno dei profili di maggiore qualità della rosa, che aveva dichiarato apertamente di volersene andare se fosse rimasto il mister turco.

La stagione che partirà ufficialmente con il primo turno di campionato previsto per il fine settimana post Ferragosto vedrà le due romane partecipare all’Europa League e tentare di conquistare la qualificazione in Champions.

Obiettivo non semplice data la concorrenza sempre più agguerrita e il tentativo di rinforzamento degli organici da parte delle squadre più blasonate di Serie A. Anche la Lazio è al lavoro per migliorare il proprio parco giocatori e sono molti i cambiamenti in atto.

Per il dopo Immobile la Lazio valuta un bomber amico di Allegri

In attacco ha salutato dopo otto stagioni con molte soddisfazioni personali e di squadra Ciro Immobile che ha firmato per il Besiktas. Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza è al lavoro per scegliere il migliore rinforzo per l’attacco a disposizione di Marco Baroni.

Piace molto Giovanni Simeone che ha trovato poco spazio al Napoli e vorrebbe cambiare maglia. La punta argentina ha deciso il campionato 2018, vinto dalla Juventus di Max Allegri, con una tripletta siglata proprio alla sua attuale squadra quando vestiva la maglia della Fiorentina e può raggiungere la doppia cifra.

Il padre ha fatto molto bene alla Lazio, ora può toccare a Giovanni

Simeone in casa Lazio è un cognome che pesa tanto. Il Cholo, suo padre, è stato uno dei protagonisti principali dell’ultimo scudetto biancoceleste e, ancora oggi, è ricordato con tantissimo affetto dai tifosi.

La valutazione del cartellino di Giovanni è di 20 milioni ma la sua volontà di trasferirsi a Roma potrebbe agevolare la trattativa tra i due club che godono di buoni rapporti.