Addio Cabal? Ausilio è su tutte le furie: all-in in difesa su un “vecchio pallino” | Ok dalla società

Sfumato il colpo Cabal, l’Inter torna su un pupillo di Ausilio, la dirigenza è favorevole a chiudere la trattativa

L’Inter prova a reagire al mancato acquisto di Juan Cabal che ha preferito la Juventus. Il terzino colombiano, 23 anni, ha maggiori chance di titolarità con i bianconeri rispetto ai campioni d’Italia che avevano puntato su di lui come momentaneo sostituto di Buchanan, fuori per quattro mesi. Dopo un ottimo girone di ritorno, il giocatore lascia l’Hellas Verona per dieci milioni più bonus.

Sono due i profili che sta varando la dirigenza nerazzurra per consegnare a Simone Inzaghi un nuovo uomo di fascia. Il primo è uno svincolato, reduce dall’ultima parentesi con la maglia del Barcellona e con un passato in Italia alla Fiorentina.

33 anni per Marcos Alonso. Lo spagnolo ha la giusta esperienza per poter integrarsi al meglio nello spogliatoio dell’Inter e anche una certa propensione per il goal e la spinta in fase offensiva, con l’idea di schierarlo come esterno di centrocampo.

La seconda scelta ricade su un profilo più simile a Cabal e a Bisseck, acquistato a gennaio. Un innesto di prospettiva e a basso costo che Inzaghi avrà il compito di valorizzare al massimo, con l’ipotesi di una plusvalenza in caso di cessione futura.

L’Inter sta valutando un giovane messicano come sostituto di Cabal

Piace molto a Piero Ausilio il nome di Johan Vasquez, messicano mancino di 25 anni che come Cabal può essere schierato sia come difensore centrale che come terzino sinistro, con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.

Tutte caratteristiche che, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbero indurre l’Inter a provare a fare nuovamente spesa nella Genova rossoblù, dopo essersi assicurata già le prestazioni dell’ormai ex portiere del Grifone Josep Martinez, approdato ad Appiano Gentile con l’obiettivo di diventare presto il numero 1 dei nerazzurri.

L’Inter insiste con il Genoa anche per Gudmundsson, prima deve cedere due esuberi

L’asse con il Genoa potrebbe ampliarsi dato che resta viva la pista che porta a Gudmundsson come ultimo rinforzo in attacco. Sul giocatore è forte l’interesse anche della Juventus, con un nuovo scontro di mercato all’orizzonte tra Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta.

L’Inter potrà affondare il colpo solo quando avrà piazzato sul mercato due esuberi come Joaquin Correa e Marko Arnautovic, con la speranza di racimolare almeno 10 milioni a testa per le loro cessioni a titolo definitivo.