Portami 42 milioni o ti faccio fare la muffa | Ausilio categorico con l’esubero: scattato il braccio di ferro

Il giocatore vuole andare via, ma Ausilio chiede 42 milioni di euro. L’Inter fissa il prezzo per l’esubero. Rischia la panchina tutto l’anno.

Al lavoro sui campi di Appiano Gentile dalla giornata di sabato 13 luglio, l’Inter di Simone Inzaghi continua la fase di preparazione che la porterà alla prima giornata di campionato, fissata per le 18.30 di sabato 17 agosto contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Una sfida, quella del Luigi Ferraris di Genova contro il Grifone, che per i nerazzurri segnerà l’inizio della corsa al 21esimo scudetto della loro storia dopo la vittoria del 20esimo, messo in bacheca in maniera più che egregia pochi mesi fa. Uno scudetto, portato a casa con ben 19 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan, che il Biscione mostrerà orgogliosamente cucito sul petto tra poche settimane insieme alla tanto desiderata seconda stella.

Confermarsi sul trono d’Italia per la terza volta in quattro anni è l’obiettivo dichiarato del gruppo del presidente, Beppe Marotta, il quale, fiducioso di poter centrare ancora l’obiettivo, ha già fatto presente di voler puntare anche alla riaffermazione in Supercoppa Italiana e a percorsi da protagonista in Coppa Italia e Champions League.

Manifestazioni, queste ultime, che, abbandonate lo scorso anno agli ottavi di finale a causa delle sconfitte contro Bologna e Atletico Madrid, nella prossima stagione dovranno essere onorate in maniera certamente diversa da Lautaro e compagni.

Ausilio, ok gli acquisti: ora l’Inter pensa alle cessioni

Messa in archivio la prima amichevole stagionale, che l’ha vista trionfare in rimonta per 3-2 contro gli svizzeri del Lugano nella giornata di mercoledì 17 luglio (doppietta di Taremi e rete di Correa), l’Inter del direttore sportivo, Piero Ausilio, continua a muoversi sul mercato ponendo ora particolare attenzione alle cessioni, necessarie per sfoltire la rosa di Simone Inzaghi da tutti quegli elementi non rientranti nei suoi piani.

Elementi, tra cui Satriano, Salcedo e anche il sopraccitato Correa, i quali, da qui alle prossime settimane, verranno quasi sicuramente ceduti altrove al duplice scopo di garantire loro la possibilità di giocare con maggiore continuità e al tecnico piacentino di avere a disposizione solo i giocatori da lui richiesti.

Valentin Carboni nel mirino dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi: l’Inter chiede 42 milioni di euro

Rientrato all’Inter dopo il prestito della stagione 2023-2024 al Monza, col quale ha messo a referto 32 partite e due gol stagionali tra Serie A e Coppa Italia, Valentin Carboni è recentemente finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia del neo allenatore, Roberto De Zerbi. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fresco campione del Sudamerica con la maglia dell’Argentina sarebbe stato espressamente chiesto dal tecnico italiano ex Brighton e Sassuolo per rinforzare il centrocampo della formazione francese.

Il Biscione ha aperto alla possibilità di privarsi del suo giovane gioiello, ma per la sua cessione chiede almeno 42 milioni di euro. Cifra, questa, considerata al momento troppo alta dal sodalizio transalpino il quale, non volendo comunque rinunciare al giocatore, starebbe valutando la possibilità di chiedere alla società meneghina la formula del prestito. Le parti dovrebbero incontrarsi a breve, pertanto nei prossimi giorni dovremmo saperne di più.