‘Jack, chiudi la carriera con noi’ | Offerta a Bonaventura per rimanere in Serie A: incontro lampo nella notte

Il trequartista ormai ex Fiorentina ha ricevuto un’offerta concreta per restare nel massimo campionato italiano da protagonista.

Quattro stagioni all’Atalanta, sei al Milan, altre quattro alla Fiorentina. 501 partite in carriera e 83 reti, tra tutte le competizioni, quasi tutte collezionate con le tre maglie sopraindicate. Una carriera che, alla soglia dei 35 anni, può essere già considerata di alto livello, ma che quasi sicuramente non è terminata qui.

Giacomo, per tutti Jack, Bonaventura è sempre stato un calciatore amato da tutti i tifosi che hanno avuto la fortuna di averlo nella propria squadra, ma anche da allenatori, compagni ed in generale tutto l’ambiente. Nella sua carriera ha anche collezionato 18 presenze ed una rete con la maglia della Nazionale azzurra, ma forse meritava anche qualcosa in più.

Così come da lui fatto trasparire lo scorso maggio, quando con molto rammarico ha appreso di non essere stato preso in considerazione da Luciano Spalletti per l’Europeo che si è svolto in Germania. Nel frattempo Jack sperava in un rinnovo con la Fiorentina che non è arrivato, con un contratto che è scaduto lo scorso 30 giugno.

Da sempre pedina imprescindibile e fondamentale per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, anche grazie alla sua duttilità e generosità, Bonaventura, anche a causa di qualche infortunio di troppo, aveva perso questo ruolo nel corso dell’ultima stagione, tanto da non riuscire a toccare il 70% delle presenze, sul totale delle gare disputate in generale dalla squadra, che gli avrebbe permesso di ricevere il rinnovo automatico per un’altra stagione.

Mercato, Como forte su Bonaventura

Così non è stato ed ora, Jack, dopo un saluto commosso e sentito sui social ai suoi ormai ex tifosi viola, è svincolato e può firmare a zero con qualsiasi squadra sia interessata. Per lui si parla di alcune importanti proposte dalla Saudi Pro League, del Torino e della Lazio, ma soprattutto dello scatenato Como dei fratelli Hartono.

Dossena, Belotti, Kone, Pau Lopez, Pepe Reina, Alberto Moreno, Varane che sembra ad un passo ed altri colpi che sono già in canna e potrebbero arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Questo fin qui il mercato sensazionale operato dalla società neopromossa in Serie A che ora vuole chiudere anche per Bonaventura.

Bonaventura ad un passo dal Como

Un altro colpo a zero che darebbe imprevedibilità, esperienza, sostanza e carisma ad una squadra che vuole essere la vera sorpresa, anzi una realtà, della prossima Serie A. Uno svincolato di lusso che conosce la categoria e che ha già dimostrato ampiamente di saper e poter fare ancora la differenza, nonostante i suoi quasi 35 anni.

Il Como fa sul serio e cerca di battere la concorrenza agguerrita delle altre. Bonaventura è un obiettivo reale e quasi una priorità per una squadra che cerca fantasia, imprevedibilità e carattere, ma che soprattutto vuole far firmare all’ex Milan quello che potrebbe essere l’ultimo contratto della sua carriera.