Ibra incassa il doppio sì: MERCATO CHIUSO al 21 di luglio | Ora si piazza a Milanello per aspettare il loro arrivo

Ibra ha deciso: con loro il mercato è finito. Colpo di scena e siamo solo al 21 di luglio: ecco i nomi che Zlatan ha bloccato.

Si conclude ufficialmente l’avventura di Adrien Rabiot con la Juventus. Dopo settimane di trattative, il centrocampista francese ha deciso di non rinnovare il contratto con il club bianconero. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ieri in conferenza stampa ha comunicato la fine del rapporto con l’ex giocatore del Paris Saint-Germain.

La decisione di Rabiot lo rende immediatamente uno dei protagonisti del mercato estivo, attirando l’interesse di diversi top club europei. Tra questi, anche il Milan si è mosso con prontezza, avviando contatti preliminari per sondare le richieste del giocatore e del suo entourage.

I rossoneri, nelle scorse settimane, hanno avuto incontri con Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista, per discutere le condizioni contrattuali. Il Milan avrebbe formulato un’offerta di contratto triennale da 7 milioni di euro, bonus inclusi, ma non si respira ottimismo.

Le richieste economiche avanzate dalla madre di Rabiot sembrano superare l’offerta dei rossoneri, lasciando presagire una difficile chiusura positiva della trattativa. La palla ora passa al giocatore, che dovrà decidere il suo futuro, con numerosi club alla finestra pronti a fare la loro mossa.

E intanto approda Morata

Alvaro Morata è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante torna in Serie A dopo aver firmato un contratto quadriennale con opzione per la quinta stagione.

Così l’Atletico Madrid lo ha salutato attraverso un post social: “LaLiga informa il club che la clausola di rescissione di Álvaro Morata è stata pagata, il che significa che il contratto dell’attaccante con il nostro club è giunto al termine. Buona fortuna, Morata”.

Doppio colpo in arrivo

I rossoneri sono ora concentrati sulla ricerca di un secondo attaccante, con Jovic, Abraham e Fullkrug tra i nomi in ballo. Per il centrocampo, si stanno valutando i nomi di Samardzic e Youssouf Fofana, con quest’ultimo già pronto per il trasferimento. La trattativa con il Monaco è ancora aperta, con il Milan che ha alzato l’offerta a 14-15 milioni rispetto ai 20 richiesti.

In difesa, il principale obiettivo è Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Il Milan ha offerto 20 milioni contro i 25 richiesti, ma c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare. Sia Fofana che Pavlovic intanto si sono resi disponibili a vestire la maglia rossonera.