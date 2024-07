‘Gli pago lo stipendio e te ne liberi’, Marotta costretto ad accettare l’offerta “bassissima” | Un esubero in meno

L’Inter sta per piazzare un esubero, la cifra è molto bassa ma il giocatore è fuori dal progetto di Inzaghi e non può restare in tribuna

Se il fronte acquisti di questa sessione estiva di calciomercato da parte dell’Inter è a buon punto, Marotta deve disfarsi di diversi giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore Simone Inzaghi, fresco di rinnovo e che guiderà ancora la compagine che ha vinto con merito l’ultimo campionato. Un’annata, quella che verrà, che si prospetta densa di impegni e che costringerà il tecnico a un costante turnover per tutelare i titolari.

Non è prevista la cessione di nessun big della rosa, a differenza di quanto è avvenuto le scorse estati, a testimonianza della crescita del blasone del club milanese e delle ambizioni della nuova proprietà americana.

In attacco la permanenza di Marko Arnautovic e di Joaquin Correa sta frenando i nerazzurri perché blocca l’eventuale ingaggio di Gudmundsson. L’islandese dovrebbe essere la quinta punta in organico dato che Valentin Carboni dovrebbe restare.

L’austriaco non ha inciso come ci si aspettava nella sua prima stagione in nerazzurro, bloccato anche da un infortunio tra l’autunno e l’inverno mentre l’argentino è rientrato dal prestito in Ligue 1 al Marsiglia e non convince Inzaghi, nonostante la buona prestazione e il goal nell’amichevole contro il Lugano.

Può tornare in Ligue 1, stavolta a titolo definitivo, un esubero dell’Inter

Ha militato nel massimo campionato francese anche Satriano, protagonista della sorprendente stagione del Brest che ha conquistato una storica qualificazione in Champions League ed è tornato ad Appiano Gentile data la conclusione del prestito pattuito con il club transalpino.

Secondo quanto evidenziato da Footmercato, il Brest sarebbe in trattativa con i nerazzurri per ingaggiare a titolo definitivo il nativo di Montevideo sulla base di un affare di circa 5 milioni di euro, parte dei quali servirà a pagare l’ingaggio del giocatore, una cifra quindi molto bassa ma l’esigenza di lasciar partire un esubero è più grande dell’introito economico.

L’Inter e il patrimonio di giovani talenti in prestito

Sono tanti poi i giovani che si sono fatti notare tra A e B negli ultimi mesi e che dovranno continuare la loro fase di maturazione in prestito.

Sebastiano Esposito firma per l’Empoli, squadra che è specializzata nella valorizzazione di giovani bomber. Molto validi anche i profili di Zanotti e di Oristanio.