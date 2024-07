Giuntoli ha svelato i 3 nomi per l’attacco: uno è una sorpresa assoluta | Clausola da 60 milioni per l’esterno

Il football director bianconero è stato chiaro nell’ultima conferenza stampa e ha svelato i programmi futuri della Juventus sul mercato.

Nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, in casa Juventus, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano è stato accolto con grande entusiasmo, cori e applausi dai tanti tifosi bianconeri che erano all’esterno, mentre ai giornalisti ha già fatto capire quale sarà il suo stile comunicativo e che impronta vorrà dare alla sua squadra.

A dare le notizie ed i titoli più importanti e significativi ai giornalisti che erano seduti in sala stampa e si sono man mano avvicendati nel fare le domande, però, è stato soprattutto e principalmente il Football Director della società, nonché plenipotenziario per quel che riguarda il mercato e non solo.

Parliamo di Cristiano Giuntoli che, dopo un anno di apprendistato, sta mostrando tutta la sua bravura nel fare mercato e tutta la sua forza nel portare a termine le trattative, sia in entrata che in uscita. L’ex dirigente di Carpi e Napoli ha sottolineato come siano già arrivati a Torino quattro calciatori importanti (Thuram, Douglas Luiz, Di Gregorio e Cabal) a fronte di altrettante cessioni (Iling Junior, Barrenechea, Kaio Jorge e Kean).

Giuntoli, però, dopo aver salutato e ringraziato Adrien Rabiot per quanto fatto con il club bianconero in questi anni, ha annunciato che la Juventus farà almeno altri tre colpi, uno per reparto. Un difensore, un centrocampista e un attaccante, quindi. Le idee per la difesa e per il centrocampo restano sempre le stesse e rispondono al nome di Todibo e Koopmeiners.

Juve, ecco i nomi per l’attacco

Soprattutto per il centrocampista/trequartista dell’Atalanta bisognerà fare in fretta e andare ben oltre i 40/45 milioni di euro che la Juve ha intenzione di offrire agli orobici che invece ne chiedono almeno 60. Poi, c’è la questione relativa agli esterni d’attacco. In quel ruolo i bianconeri punteranno tutto su Kenan Yildiz, mentre potrebbero partire Soulé e Chiesa.

Se dovesse partire anche solo uno dei due, con l’argentino che piace molto alla Roma che sta insistendo per averlo, gli esterni da prendere in casa Juventus diventerebbero due. Gli obiettivi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, in quel ruolo, sono essenzialmente tre e rispondono al nome di Galeno del Porto, Adeyemi del Borussia Dortmund e Sancho del Manchester United.

Mercato Juve, si accelera per Galeno

La novità assoluta in tal senso è rappresentata dal brasiliano del Porto, già ex Braga, che è l’ultimo dei nomi segnalati dai dirigenti bianconeri. Galeno è reduce da una stagione con 15 gol ed il club portoghese vorrebbe monetizzare dalla sua cessione anche a causa di un Fair Play Finanziario molto stringente con le casse del club.

Il classe 1997 ha sul contratto una clausola da 60 milioni di euro, ma potrebbe essere ceduto anche a fronte di un’offerta da 30-40 milioni che la Juventus, spinta dal forte gradimento di Thiago Motta verso il suo connazionale, potrebbe far pervenire a breve al club di Oporto.