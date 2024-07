Beccato in un video, rischio squalifica per “Razzismo disinibito” | Denunciato tutto a Infantino

Un video sta facendo il giro del web ed è diventato virale sui social, ma soprattutto è arrivato sui tavoli della Federazione e della Fifa.

Uno dei mali e dei problemi più grandi che attanagliano tutte le sfere della vita in generale, in questo ultimo decennio in particolare, ma che era già sentito nei decenni e nei secoli scorsi, è sicuramente quello che risponde al nome di una piaga sociale molto diffusa: il razzismo.

In nome del razzismo ormai si combattono guerre, c’è odio tra stati comunicanti, manca il rispetto tra diversi popoli e si continua a cadere sempre nei soliti errori. Purtroppo questa piaga sociale è presente ovunque ed è anche più marcata quando si parla di sport.

Non fa eccezione il calcio che, anzi, in alcune circostanze è addirittura lo sport che porta questo fenomeno più volte nelle prime pagine di giornali e agli onori della cronaca. Spesso a far parlare per cori e gesti razzisti sono i tifosi che popolano gli stadi, con le varie curve italiane in cui il razzismo è ancora molto presente e si nasconde tra sfottò e narrazioni settimanali.

Le leggi per bloccare chi si macchia di questi gesti stanno diventando più stringenti, ma il fenomeno è ancora troppo presente. La questione diventa assai più grave, però, quando ad essere protagonisti di questi insulti sono dei calciatori che si macchiano di queste oscenità nei confronti di alcuni colleghi.

Argentina e i cori razzisti ai francesi

Il caso Acerbi in Italia fece parlare molto nel mese di marzo, salvo poi finire in una bolla di sapone con un nulla di fatto. In quel caso non furono trovate le prove delle presunte offese che il difensore dell’Inter avrebbe rivolto a quello del Napoli, Juan Jesus, ma del fatto si parlò per settimane e settimane.

Un altro episodio ha sconvolto il calcio internazionale e vede contrapposti addirittura due calciatori che militano nella stessa squadra. Dopo la vittoria della Copa America da parte dell’Argentina, infatti, arrivata nella notte italiana tra domenica e lunedì, è circolato sul web un video dei festeggiamenti della Nazionale sudamericana che ha fatto molto discutere.

Festeggiamenti Argentina, le polemiche

In questo video sono ripresi i calciatori dell’Argentina mentre festeggiano e intonano un coro razzista nei confronti dei giocatori della nazionale francese. Questo video ha fatto il giro del mondo ed ha suscitato grande indignazione. A capo del gruppo che si è reso protagonista di queste immagini sembra esserci il centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez. Le immagini hanno turbato soprattutto Wesley Fofana, compagno di squadra dell’ex Benfica.

Fofana ha scritto un post sui social contro il compagno di squadra, parlando di “razzismo disinibito” e di quanto questo sia assurdo nel 2024. Gli insulti razzisti degli argentini erano rivolti anche a Koundé, calciatore del Barcellona, anche lui Nazionale francese. In merito a questi insulti si è espressa la Federcalcio francese, che ha voluto mandare un messaggio di sostegno ai due giocatori, mentre in evidente imbarazzo è il Chelsea che sta pensando di punire con una multa assai salata, Enzo Fernandez.