‘Allora firmi?’, Ghisolfi a cena col giocatore: finalmente lo ha convinto | Prenotato il Colosseo per la presentazione

Ghisolfi a cena con l’obiettivo di mercato dei giallorossi, ha convinto il giocatore a firmare, ora decisivo il sì del club di appartenenza

Il mercato della Roma è ancora in una fase di staticità. Il nuovo direttore sportivo Ghisolfi ha chiuso per tre giocatori che lasciano perplessa la calorosa tifoseria giallorossa. Parte con il presupposto di essere un titolare il centrocampista Le Fèe che ha dato buone indicazioni dalla prima amichevole stagionale contro il Latina. Sono diverse però le zone del campo che necessitano di rinforzi.

In questi giorni gli sforzi societari sono rivolti a consegnare all’allenatore Daniele De Rossi un nuovo esterno per il proprio tridente d’attacco, prima poi di fiondarsi sulla punta centrale data la partenza di Lukaku e un Tammy Abraham che non convince a pieno.

A giugno si era parlato di un interessamento nei confronti di Federico Chiesa, reduce da un Europeo opaco come tutta la Nazionale azzurra, e il cui contratto con la Juventus è in scadenza la prossima estate.

Thiago Motta ne apprezza il talento ma richiede dai propri giocatori il massimo impegno sia in allenamento che durante le partite mentre Chiesa è stato molto discontinuo nel suo rendimento nel triennio con Max Allegri.

Matias Soulé nel mirino della Roma, Ghisolfi ha presentato una prima offerta

Negli ultimi giorni invece l’obiettivo è un altro talento di proprietà della Juventus ma più giovane e di prospettiva. Piace molto Matias Soulé che la passata stagione si è messo in mostra nella vicina Frosinone, diventando il primo giocatore dei ciociari ad andare in doppia cifra in Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky il club giallorosso ha presentato una prima offerta ufficiale alla Juventus per il classe 2003, superiore a quella del Leicester, altro club interessato all’argentino. 28 milioni potrebbero bastare, quello che è certo è la volontà di Matias di restare in Italia ed ha già trovato l’intesa economica con la Roma per quanto riguarda l’ingaggio.

Il giocatore vuole la Roma ma va convinto Giuntoli sulla cifra della cessione

Sarà decisiva adesso la volontà di Cristiano Giuntoli di chiudere la trattativa. Potrebbero essere aggiunti dei bonus, facilmente raggiungibili, per accontentare le richieste dei bianconeri che cercano di fare cassa per acquistare Koopmeiners.

Per quanto riguarda la Roma c’è un cauto ottimismo dato l’okay del trasferimento di Soulé nella Capitale, con De Rossi che lo apprezza molto.