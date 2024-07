Via da Dortmund senza nemmeno salutare: addio al veterano, lo aspettano a Los Angeles | Decisione cambiata all’ultimo minuto

Un veterano del Borussia Dortmund saluta il club tedesco, i tifosi sono molto dispiaciuti, continua la carriera in America

Quella che sta per iniziare sarà una stagione di ricostruzione per il Borussia Dortmund. I gialloneri sono reduci da un’importante cavalcata in Champions League, culminata con la finale di Wembley in cui si sono arresi al Real Madrid di Carlo Ancelotti ma combattendo sino al termine dopo una partita equilibrata. Resta il rammarico di non aver alzato il massimo trofeo europeo ma anche la consapevolezza di potersela giocare contro ogni avversario.

In Bundesliga il percorso è stato più deficitario ma l’obiettivo è quello di tornare a competere per il titolo nazionale, pur dovendo battere le rivali Bayern Monaco e Bayer Leverkusen del confermato allenatore Xabi Alonso.

Un organico che in questa sessione di mercato subirà un ricambio generazionale. Nel reparto offensivo è stato ingaggiato Guirassy, con Fullkrug in uscita e nel mirino del Milan che cerca una punta con le sue caratteristiche da affiancare o alternare a Morata.

Piace a molti club italiani il centrale Hummels che si è svincolato dal Borussia ed è in cerca di una squadra che dia lui la chance di giocare titolare e concludere una carriera di assoluto livello.

Marco Reus riparte dalla MLS, chiuderà la carriera negli Stati Uniti

Ha lasciato il Dortmund anche Marco Reus che è vicino ad accettare l’offerta dei Los Angeles Galaxy. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il fantasista tedesco deve ancora ultimare alcuni dettagli, ma la trattativa è in via di definizione.

Dopo 12 anni con il club giallonero, ha deciso di non rinnovare il contratto. Ha vinto due Coppe di Germania, tre titoli di miglior giocatore della Bundesliga e con la Germania un Mondiale nel 2014, fermato solo da alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto spesso lontano dal campo.

Reus saluta il Borussia dopo una buona stagione, i numeri del trequartista tedesco

In questa stagione ha raccolto 28 presenze tra tutte le competizioni, segnando 6 gol e fornendo 5 assist, un contributo prezioso al rendimento della squadra allenata dal giovane mister Terzic.

Il rimpianto più grande resta la sconfitta in finale di Champions, con un epilogo che poteva essere trionfante. L’ultima fase della sua carriera sarà nel campionato americano dove potrà mostrare ancora qualche sprazzo del suo enorme talento.