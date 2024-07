‘Torno al 100%’, l’Udinese riabbraccia finalmente il suo capitano | Con lui la salvezza è assicurata

L’Udinese sta per avere di nuovo in rosa un giocatore che ha fatto molto bene con la maglia dei friulani, con lui sarà più facile salvarsi

Dopo aver ottenuto la salvezza nei minuti finali dello scontro diretto di Frosinone, l’Udinese riparte da una nuova guida tecnica, Runjaic, che avrà il compito di raggiungere l’obiettivo con un maggiore anticipo. Da oltre vent’anni i friulani partecipano al campionato di Serie A e mai avevano rischiato così tanto di retrocedere.

Per questo motivo la famiglia Pozzo vuole correre ai ripari, allestendo un organico competitivo, consapevole che il tasso tecnico complessivo dovrebbe aumentare anche grazie all’ambizione delle neopromosse, il Como in primis.

Continua la ricerca di giovani talenti sia in Sud America che nell’Est Europa ma la dirigenza vuole tutelarsi con qualche giocatore d’esperienza che non necessita di una fase di adattamento.

Il sogno dei tifosi è il ritorno di Alexis Sanchez, reduce da un’annata non esaltante con la maglia dell’Inter e convinto di poter dare un contributo importante al club che lo ha fatto diventare un top player.

Deulofeu sta recuperando dal grave infortunio

Un altro trequartista che ha fatto molto bene a Udine è Gerard Deulofeu, fermo da gennaio 2023 a causa di un grave problema alla gamba. Lo spagnolo si è raccontato a Cronache di spogliatoio, assicurando di essere finalmente sulla via della guarigione.

Queste le sue parole: “Non ho toccato il pallone per un anno e mezzo. Ho giocato l’ultima partita il 22 gennaio 2023. Non ho dubbi che se tornerò, sarò forte quanto prima. Sicuramente ho sofferto. Adesso posso dirvelo: sto guarendo. È una questione di tempo, devo riprendere il muscolo della gamba. Voglio giocare a calcio ancora per almeno 7 anni. Sto correndo per 30 minuti al momento, sto facendo delle prove. Il ginocchio sta accettando il carico di lavoro“.

Quando tornerò a giocare a calcio lo farò con l’Udinese, questa la promessa di Deulofeu

Deulofeu fa una promessa ai tifosi dell’Udinese, quella di tornare in campo nella stagione che prenderà inizio tra un mese. Con lui la salvezza sarà più facile da raggiungere.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Non inizierò la stagione, ma la finirò. È un obiettivo. Ricevo ogni giorno tanti messaggi di supporto. Sono a Madrid adesso, sto lavorando. Sono in contatto con il presidente dell’Udinese. Sempre. A lui, come ai tifosi dell’Udinese, faccio una promessa: se giocherò nuovamente a calcio, il primo minuto sarà sicuramente a Udine“.