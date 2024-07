Stavolta Conte le prende dal Milan: Furlani scatenato soffia il colpo al Napoli

L’amministratore delegato rossonero si fionda su un obiettivo dei partenopei e potrebbe giocare d’anticipo nell’ingaggio di un calciatore.

Prima di accettare la proposta del Napoli che gli ha affidato la panchina con un contratto davvero importante e con la ritrovata voglia di voler competere per il massimo in campo Nazionale, Antonio Conte era stato accostato diverse volte e per alcuni mesi anche al Milan.

I dirigenti rossoneri, Furlani e Ibrahimovic in primis, hanno negato più volte dell’interessamento rossonero verso il tecnico leccese e Zlatan lo ha anche ribadito a margine di una sua recente conferenza stampa, ma secondo i più informati, nei mesi scorsi, c’erano stati diversi dialoghi tra l’ex campione svedese e l’allenatore ora del Napoli.

Dialoghi che poi non sono proseguiti e non sono stati approfonditi a causa del veto della società rossonera che preferiva altri profili meno costosi e meno ingombranti rispetto a quello di Antonio Conte. Quest’ultimo, inoltre, compresa la decisione del Milan, ha scelto di accettare la proposta del Napoli e si è accasato all’ombra del Vesuvio.

Qualche settimana fa c’è stato uno scambio di battute tra Ibrahimovic, che ha ribadito la volontà del Milan di non volere un manager (facendo un chiaro riferimento alla figura ed il profilo di Antonio Conte), ma soltanto un allenatore; e lo stesso Conte che ha confermato che lui vuole essere un manager nelle squadre in cui va e si sente in grado di farlo.

Mercato, la situazione attorno ad Hermoso

In attesa di vederli duellare sul campo, magari per cercare di essere l’antagonista principale dell’Inter nella lotta Scudetto, Napoli e Milan si ritrovano a doversi confrontare anche sul mercato. Su Alessandro Buongiorno, obiettivo in passato dei rossoneri, ma ora acquistato dagli azzurri per circa 35 milioni di euro, non c’è stato un vero e proprio scontro.

Duello che invece potrebbe esserci su Mario Hermoso. Il 29enne difensore spagnolo si è appena liberato dall’Atletico Madrid e può accasarsi a zero in qualsiasi squadra. Da tempo è un obiettivo di mercato di diverse squadre italiane, Inter e Napoli su tutte, che lo vorrebbero come braccetto di sinistra della loro difesa a tre.

Milan, occhi puntati su Hermoso

I nerazzurri, però, si sono tirati fuori dalla corsa, preferendo un profilo più giovane nel ruolo, mentre il Napoli è ancora interessato, ma sta cercando di cedere qualche esubero nel reparto arretrato, prima di chiudere con Hermoso. Dopo l’arrivo di Buongiorno e Rafa Marin, infatti, la difesa napoletana è affollata e qualcuno dovrà partire.

Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di un interessamento del Milan che cerca un rinforzo in difesa e, dopo aver chiuso per Morata, vorrebbe anche il suo ex compagno di squadra all’Atletico Madrid. Hermoso piace ai rossoneri che potrebbero quindi inserirsi e soffiarlo al Napoli, ma prima vogliono capire la fattibilità dell’operazione Pavlovic, calciatore alternativo allo spagnolo e che resta la priorità milanista per quanto riguarda la terza linea.