Milan, torna l’incubo Tonali: arrivano le inglesi | Offerta impossibile da rifiutare

I club di Premier League hanno disponibilità economiche maggiori rispetto a quelli italiani, il Milan lo sa e rischia di perdere un obiettivo di mercato

Il Milan ha messo a referto il primo colpo della propria campagna acquisti. Il nuovo numero nove dei rossoneri è Alvaro Morata che arriva dall’Atletico Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria di 13 milioni. Una punta che non è mai stata troppo prolifica ma che può aiutare gli esterni d’attacco Pulisic e Leao ad esprimersi al meglio come ha fatto di recente con la Nazionale spagnola con i giovani talenti Yamal e Nico Williams.

Probabilmente non sarà l’unico rinforzo che la dirigenza consegnerà a mister Paulo Fonseca nel reparto offensiva. L’idea è quella di affiancare o alternare Morata con un centravanti che abbia caratteristiche complementari.

Piace molto Fullkrug, chiuso al Borussia dall’arrivo di Guirassy. Oltre all’attacco sono altre le zone del campo che necessitano dei ritocchi in entrata. In mezzo al campo si cerca un mediano di rottura e Fofana resta in cima alla lista dei desideri.

Come alternativa è da capire la volontà di Adrien Rabiot di ridursi l’ingaggio che percepiva alla Juventus per continuare a giocare in Italia. Il francese non ha rinnovato con i bianconeri ed è libero di accasarsi dove ritiene più opportuno da svincolato.

Un club di Premier League minaccia il Milan, vuole lo stesso giocatore

Per quanto riguarda la difesa il Milan pensa a un centrale difensivo e a un terzino destro. Il contratto di Calabria scade la prossima estate e la pista che porta ad Emerson Royal non è ancora tramontata seppur in salita.

Motivo per cui i rossoneri stanno pensando di affondare per Wan-Bissaka ma il problema è la concorrenza del West Ham. I club di Premier dispongono di risorse finanziarie nettamente maggiori rispetto a quelle delle squadre di A e un caso emblematico ha riguardato proprio il Milan lo scorso anno quando il Newcastle ingaggiò per una cifra enorme il centrocampista Tonali.

La corsa per il terzino si fa più complicata

Il Manchester United è disposto a lasciarlo partire per evitare di perderlo a zero e il prezzo giusto potrebbe aggirarsi attorno ai 17 milioni di euro.

Una cifra abbordabile, che il West Ham sarebbe pronto a versare. Un ostacolo non di poco conto per il Milan che vedrebbe sfumare uno dei papabili innesti per la fascia.