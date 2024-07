Milan, ritorno di fiamma a centrocampo: il vero colpo arriva dal Manchester United, e anche “gratis”

Il club rossonero sta pensando a dei rinforzi per la mediana e mette nel mirino un calciatore che ha giocato nei Red Devils.

Dopo circa un mese e mezzo di attesa è finalmente partito il mercato del Milan. Il club rossonero, dopo aver cercato a lungo Joshua Zirkzee e aver trovato l’accordo con il calciatore per l’ingaggio, ha dovuto abbandonare quella pista a causa delle alte richieste dell’entourage circa alcune commissioni da corrispondere.

Ed è così che in casa Milan è scattato il piano B e il club di Via Aldo Rossi si è fiondata sul campione d’Europa, Alvaro Morata che ha detto sì ai rossoneri ed ha firmato un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. L’ex Juve e Atletico Madrid arriva per non far rimpiangere Olivier Giroud, ma molto probabilmente non sarà l’unico acquisto in quella zona del campo.

Un’altra priorità in casa rossonera, intanto, è quella che riguarda il centrocampo. Il Milan ha assolutamente bisogno di un mediano che sappia e possa giocare davanti alla difesa e che abbia soprattutto caratteristiche difensive. Il nome che resta in cima alla lista dei dirigenti milanisti, in tal senso, è quello di Fofana del Monaco.

Il Milan ha già trovato l’accordo con il calciatore circa cifre e termini del contratto, ma non ha ancora quello con il Monaco. Il club monegasco, infatti, pretende una cifra che si avvicini ai 30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono disposti a pagarne circa la metà. La distanza è molto ampia e per questa ragione, almeno per il momento, la trattativa è in una fase di stallo.

Mercato Milan, per il centrocampo spunta il nome di Amrabat

Il Milan, intanto, si sta guardando attorno e, oltre al mediano, vuole fare anche una mezzala. Dopo l’interessamento per Rabiot, al quale il club rossonero ha fatto una proposta e sta aspettando una risposta definitiva, è spuntato anche il nome di Lazar Samardzic che piace molto e che potrebbe anche fungere da trequartista negli schemi di Paulo Fonseca.

Tornando al mediano, al centrocampista difensivo da mettere davanti alla difesa, però, se non dovesse sbloccarsi la situazione relativa a Fofana, il Milan potrebbe tornare alla carica per Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino che i rossoneri avevano cercato in altre sessioni di calciomercato.

Mercato, Amrabat torna alla Fiorentina ma non ci resterà

L’estate scorsa Amrabat era passato al Manchester United che aveva versato alla Fiorentina una cifra di circa dieci milioni per il prestito oneroso, con un riscatto previsto a venti milioni di euro. La stagione complicata dell’ex Hellas Verona, però, chiuso anche dall’esplosione di Mainoo, ha fatto cambiare i piani in casa Red Devils. Questi ultimi hanno tempo fino alla fine di questa settimana per esercitare il riscatto, ma non sembrano intenzionati a farlo.

Il calciatore, quindi, sembra destinato al ritorno alla Fiorentina con cui ha ancora due anni di contratto. La permanenza di Amrabat a Firenze, però, è da escludere per diverse ragioni. Ecco che può spuntare il Milan che approfitterebbe della situazione per trattare con il calciatore e poi magari cercare anche un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto con il club viola.